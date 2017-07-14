Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.07:
$ 59.88
€ 68.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Более 11 млрд руб. инвестируют в создание лесопильной компании в Поморье

Экономика и бизнес
14 июля, 18:51 UTC+3 ТАСС

Планируется, что через четыре года комплекс будет производить 774 тыс. кубометров пиломатериалов и 150 тыс. тонн топливных гранул в год

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 14 июля. Свыше 11 млрд рублей будет инвестировано в инвестпроект "Поморская лесопильная компания", который позволит производить в регионе 774 тыс. кубометров пиломатериалов. Об этом сообщили в пятницу в министерстве природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области.

"Минпромторг России поддержал заявку областного правительства о включении очередного инвестпроекта в сфере освоения лесов в число приоритетных. Такой статус получил инвестпроект ООО "Поморская лесопильная компания", предусматривающий организацию в Архангельске современного лесоперерабатывающего комплекса полного цикла. Площадкой для него станет территория бывшего ОАО "Соломбальский ЛДК". Общий объем инвестиций в создание нового производства, где будут применяться современные технологии, превысит 11 млрд рублей", - сообщили в министерстве.

По словам министра природных ресурсов и лесопромышленного комплекса региона Константина Доронина, к 2021 году лесоперерабатывающий комплекс должен выйти на полную мощность, производя 774 тыс. кубометров пиломатериалов и 150 тыс. тонн топливных гранул в год.

"В общей сложности здесь будет создано более 1600 высокотехнологичных рабочих мест. Налоговые отчисления в бюджеты разных уровней составят 900 млн рублей ежегодно", - отметили в министерстве, добавив, что возрождение деревообрабатывающего производства в Соломбале является одной из приоритетных задач правительства региона.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Арктика сегодня
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
С Романовыми до конца. Судьбы слуг и приближенных императорской семьи, расстрелянных в доме Ипатьева
Спецпроект “Золотое кольцо”. Иваново
Истребитель Т-50: секреты самолета-"невидимки"
Фото
6
Вологодские аграрии из-за непогоды отстают втрое по темпам уборки урожая
5
Японская делегация чиновников и бизнесменов вернулась после первой поездки на Южные Курилы
7
"АвтоВАЗ" представил дизайн новых Lada Vesta SW Cross и Lada Vesta SW
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Вильфанд объявил о начале лета в Москве
2
Минобороны РФ выложило на своем сайте документы о миротворческой операции в Южной Осетии
3
Власти Москвы ожидают сокращения количества ДТП после сужения Садового кольца
4
Захарова: в Москве удивлены тональностью комментариев Госдепа о главе МИД РФ
5
СМИ: двое туристов погибли в Египте при нападении в гостинице
6
Кадыров считает странным приговор по делу об убийстве Немцова
7
Только встал и уже устал: как отличить обычную лень от серьезной болезни
Темы дня
Реклама