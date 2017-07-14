Более 11 млрд руб. инвестируют в создание лесопильной компании в Поморье

ТАСС, 14 июля. Свыше 11 млрд рублей будет инвестировано в инвестпроект "Поморская лесопильная компания", который позволит производить в регионе 774 тыс. кубометров пиломатериалов. Об этом сообщили в пятницу в министерстве природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области.

"Минпромторг России поддержал заявку областного правительства о включении очередного инвестпроекта в сфере освоения лесов в число приоритетных. Такой статус получил инвестпроект ООО "Поморская лесопильная компания", предусматривающий организацию в Архангельске современного лесоперерабатывающего комплекса полного цикла. Площадкой для него станет территория бывшего ОАО "Соломбальский ЛДК". Общий объем инвестиций в создание нового производства, где будут применяться современные технологии, превысит 11 млрд рублей", - сообщили в министерстве.

По словам министра природных ресурсов и лесопромышленного комплекса региона Константина Доронина, к 2021 году лесоперерабатывающий комплекс должен выйти на полную мощность, производя 774 тыс. кубометров пиломатериалов и 150 тыс. тонн топливных гранул в год.

"В общей сложности здесь будет создано более 1600 высокотехнологичных рабочих мест. Налоговые отчисления в бюджеты разных уровней составят 900 млн рублей ежегодно", - отметили в министерстве, добавив, что возрождение деревообрабатывающего производства в Соломбале является одной из приоритетных задач правительства региона.