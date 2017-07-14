Путин принял участие в пуске третьего цеха Лебединского горно-обогатительного комбината

ГУБКИН (Белгородская область), 14 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии пуска третьего цеха Лебединского горно-обогатительного комбината (ЛГОК) по производству горячебрикетированного железа (ЦГБЖ-3).

Президент наблюдал за пуском по видеотрансляции из Центра пультового управления цеха в присутствии руководства предприятия и региона. Ему также с помощью видеокамер, расположенных в различных частях цеха, вкратце рассказали о производственном процессе.

Глава государства поинтересовался количеством сотрудников, работающих на ЛГОК (около 14 тыс. человек), и средней зарплатой (41 тыс. рублей).

Проектная мощность ЦГБЖ-3 составляет 1,8 млн т ГБЖ в год. Вывод цеха на проектные показатели позволит увеличить общее производство железа на всех трех цехах предприятия до 4,5 млн т в год. Инвестиции в строительство ЦГБЖ-3 составили около $660 млн. В цеху создано более 400 новых рабочих мест.

По мнению президента, запуск нового цеха горячебрикетного железа упрочит лидерские позиции Лебединского горно-обогатительного комбината.

"Запуск новой установки [цеха горячебрикетированного железа] - современной, очень эффективной - расширяет возможности предприятия [Лебединского ГОКа] и закрепляет его лидерские свойства на мировом рынке", - заявил он на встрече с работниками предприятия.

Путин добавил, что также хочет поздравить собравшихся с 50-летием предприятия и наступающим Днем металлурга. "Всего самого хорошего", - пожелал он своим собеседникам.

Карьер "Лебединское стойло" ЛГОК

Также Владимир Путин осмотрел рекордный карьер Лебединского горно-обогатительного комбината (ГОК) - "Лебединское стойло" попало в книгу Гиннесса как крупнейший в мире карьер по добыче негорючих полезных ископаемых.

Осмотр месторождения Путин начал с ознакомления с огромным куском руды, который стоит рядом со смотровой площадкой. Управляющий директор ОАО "Лебединский блок" Олег Михайлов пояснил президенту, что это миллиардный куб, который в 1993 году добыли в карьере.

Президента сопровождали министр промышленности и торговли Денис Мантуров и основатель "Металлоинвеста", в который входит Лебединский ГОК, Алишер Усманов.

Михайлов рассказал президенту, что в карьере одновременно работают 30 самосвалов грузоподъемностью до 220 тонн каждый и 40 экскаваторов. Работа в это время не прекращалась, внизу шумела техника. Президент уточнил, каких рабочих больше - мужчин или женщин, на что получил ответ, что возят в основном мужчины, поскольку женщины не выдерживают нагрузки.

"Лебединское стойло" - карьер глубиной более 400 метров, размером 4 на 5 километров, добыча ведется открытым способом, материал вывозится железнодорожным транспортом. Как сообщили президенту, для вывоза руды проложено около 300 километров железнодорожных путей.

Путин осмотрел небольшую экспозицию материалов, с которой работает комбинат, и прикоснулся к некоторым из них.

В частности, главе государства продемонстрировали макет цеха по производству горячебрикетированного железа, это третий цех, который в пятницу запустит сам российский лидер. Миниатюрный цех оказался действующим, маленькие поезда возили импровизированную породу, светились конвейеры, дымили трубы.

Потребление металлургической продукции

Путин заявил, что Россия в ближайшем будущем сохранит потребление металлургической продукции на уровне 2,5 млн тонн в год.

"Примерно на ближайшие годы объем в 2,5 тонн будет сохранятся",- сказал он. Как заявил президент, руководство России старается планировать развитие экономики на 20-30 лет. "Но это достаточно сложно в условиях большой степени непрогнозируемых обстоятельств, которые от нас не зависят",- сказал Путин.

По его словам, руководство страны пытается выстроить стратегию развития российской экономики до 2025-2030 года. "Такой горизонт планирования возможен. Это касается и гражданских отраслей производства, и оборонных отраслей производства",- сказал он.

Касаясь металлургической продукции Путин отметил, что необходимость, имея в виду перспективный план развития экономики, потребления на уровне 2015 года - 2,5 млн тонн - будет сохранена. "Это достаточный объем, чтобы планировать производство на длительную перспективу: 20-30 лет", - сказал глава государства.

Лебединский ГОК

Основанный в 1967 году ЛГОК производит железнорудный концентрат, железнорудные окатыши, а также наиболее перспективный, востребованный в мировой металлургии и устойчивый к рыночным изменениям вид металлургического сырья - горячебрикетированное железо. Комбинат входит в компанию "Металлоинвест", которая является мировым лидером по производству товарного ГБЖ и экспорту чугуна.

ЛГОК является единственным российским производителем ГБЖ и занесен в Книгу рекордов Гиннесса как предприятие, имеющее крупнейший в мире карьер по добыче негорючих полезных ископаемых.

ЛГОК поставляет железнорудный концентрат, окатыши и ГБЖ ведущим российским и мировым металлургическим компаниям. Железнорудное сырье, выпускаемое Лебединским и Михайловским ГОКами, используется в производстве высококачественной стали на металлургических комбинатах "Металлинвеста". Сталь компании востребована при реализации самых значимых инфраструктурных проектов России: в строительстве мостов и трубопроводов, кораблей и автомобилей, теплоэлектростанций и объектов космической отрасли. Сырье, выпускаемое ЛГОК и другими предприятиями "Металлинвеста", использовалось при строительстве олимпийских объектов Сочи, "Москва-Сити", Русского моста во Владивостоке.