За последние полгода ЦБ выявил около 20 "псевдобанков"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июля. /ТАСС/. Банк России за последние полгода выявил и заблокировал около 20 "псевдобанков" - мошеннических сайтов, которые маскируются под сайты кредитных организаций. Об этом ТАСС сообщил директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях в кулуарах Международного финансового конгресса.

"Последнее время мы видим заметное появление "псевдобанков". Это сайты, которые говорят, что занимаются банковской деятельностью, но на самом деле у них никаких лицензий нет, их не существует, они просто занимаются фишингом, то есть отъемом денег у населения под прикрытием псевдолегальной деятельности", - рассказал он.

По его словам, таких сайтов было выявлено и по представлению ЦБ заблокировано "пару десятков с начала года".

Фишинговые сайты и финансовые пирамиды часто имитируют деятельность микрофинансовых организаций либо других участников финансового рынка, добавил Лях.

28 июня ЦБ совместно с "Яндексом" начал помечать в поисковой выдаче сайты легальных микрофинансовых организаций. Рядом со ссылкой на легальное МФО появляется зеленая галочка и надпись "Реестр Банка России". Смысл проекта в том, чтобы граждане могли отличать "черных кредиторов", которые предлагают схожие с МФО услуги, от легальных организаций, которые работают под надзором Банка России.