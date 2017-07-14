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Глава ФАС назвал возможный уход Siemens из РФ "чувствительным ударом"

Экономика и бизнес
14 июля, 19:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июля. /ТАСС

При этом Игорь Артемьев отметил, что германскому концерну найдется замена

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МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Возможный уход германского концерна Siemens из России станет "чувствительным ударом", но компании найдется замена, заявил глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев в эфире телеканала "Россия 24".

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"Конечно, когда компания с такими традициями куда-то уходит, это достаточно чувствительный для нас удар. Но сейчас, с точки зрения экономики, если не брать эмоциональную сферу и традиции по совместному взаимодействию, очень быстро на их место придут другие. Я не знаю - из Китая, Ближнего Востока или Европы", - сказал Артемьев.

По его мнению, на место Siemens могут прийти "транснациональные корпорации, которые не боятся никаких правительств в силу глобализации".

Скандал из-за турбин для крымских ТЭС

Агентство Reuters со ссылкой на источники ранее сообщило, что Россия поставила в Крым турбины Siemens, несмотря на санкции Евросоюза. При этом одним из подрядчиков, занимающихся установкой турбин, называлась компания "Интеравтоматика", в которой Siemens владеет 46%.

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В ответ госкорпорация "Ростех", дочернее предприятие которой - "Технопромэкспорт" - строит ТЭС в Крыму, заявила, что четыре комплекта турбин для станций были куплены на вторичном рынке. При этом не уточнялось, кто является производителем турбин.

При этом сначала в российском представительстве Siemens опровергли факт поставки турбин на полуостров, однако позднее заявили, что по крайней мере две из четырех турбин, предназначавшихся для ТЭС в Тамани, были все-таки перемещены в Крым.

Siemens уже подала иск против представителей компании "Технопромэкспорт" из-за поставки в Крым газотурбинных установок. Ответчиком по иску также выступает "Сименс технологии газовых турбин" (совместное предприятия с "Силовыми машинами"). Однако, как пояснял ТАСС представитель пресс-службы Siemens Вольфрам Трост, претензии по существу предъявляются только к "Технопромэкспорту". Siemens подчеркивала, что настаивает на том, чтобы турбины были возвращены в пункт первоначальной поставки - в Тамань.

По информации источников газеты Wirtschaftswoche, Siemens может выйти из "Сименс технологии газовых турбин" и "Интеравтоматики". Однако представитель концерна Филипп Энч заявил ТАСС, что компания не комментирует "отдельные спекуляции СМИ".

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Темы
Ситуация с поставками турбин для ТЭС в Крыму
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