Путин: власти РФ не позволят производителям и продавцам бензина задирать цены

ГУБКИН (Белгородская область). 14 июля. /ТАСС/. Власти РФ не позволят производителям и продавцам бензина задирать цены, но и не будут искусственно занижать, так как это вредно для экономики страны, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Ни в коем случае нельзя позволять производителям, продавцам и посредникам задирать цены, и это совершенно очевидно, они должны быть экономически обоснованы", - сказал он на встрече с работниками Лебединского горно-обогатительного комбината.

"Но искусственно занижать их тоже нецелесообразно и даже вредно в конечном итоге для экономики в целом", - заметил президент.

Вместе с тем, для отдельных потребителей российские власти в определенные сезоны стараются держать их на более низком уровне. В качестве примера он привел сельхозпроизводителей во время уборочной и посевной кампаний. "Правительство разрабатывает целый ряд механизмов поддержки, договоренностей с производителями, посредниками и продавцами. В целом нам удается это делать. Вот так постепенно будем обеспечивать потребности и потребителей, а также интересы производителей", - добавил Путин.

Так глава государства ответил на вопрос о том, почему, несмотря на то, что Россия является одним из ведущих нефтедобывающих государств, на фоне снижения цен на нефть в мире, цены на бензин в России растут.

Путин пояснил, что такая ситуация связана со многими факторами, в том числе внешней конъюнктурой на этот вид топлива. "Если у нас свободный рынок, то мы принципиально не можем держать свои цены по-другому, чем в соседних странах, иначе нам нужно просто создавать новый "железный занавес", - пояснил он.

Он заметил, что в России цены на бензин и так ниже, чем в ряде государств, что ведет к тому, что топливо вывозится за границу. "Поэтому, если мы не хотим, чтобы у нас все утащили, то надо и внутри страны держать определенный уровень", - сказал он.

Путин подчеркнул, что эту проблему нужно решать не искусственным снижением цен на энергоносители, а повышением уровня благосостояния людей и уровня их зарплат. "В некоторых странах производителях газа, допустим, держат очень низкие цены на газ. Но это полностью перевернутая экономика. Они уже давно понимают, что надо действовать по-другому, но не могут делать этого шага к выравниванию экономики, потому что с этим связана сразу целая цепочка последствий, в том числе социального характера", - сказал президент.