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Путин уверен, что машины когда-нибудь заменят людей на рабочих местах

Экономика и бизнес
14 июля, 19:48 дата обновления: 14 июля, 19:50 UTC+3 ГУБКИН область/ 14, июля. /ТАСС

Президент призвал заранее подумать, как и где будут работать эти люди

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ГУБКИН /Белгородская область/, 14 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает, что машины рано или поздно заменят людей на их рабочих местах, но задача государства - принять меры для предотвращения негативных социальных последствий этого процесса.

"Заменят [машины человека на рабочих местах], конечно", - заявил он на встрече с работниками Лебединского ГОКа, отвечая на соответствующий вопрос.

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"При внедрении новых технологий, конечно, рабочие будут высвобождаться, но нужно заранее подумать о том, как и где эти люди будут работать", - подчеркнул Путин. По словам президента, эти оценки нужно делать "спокойно, без всяких рывков и по-деловому".

Путин отметил, что подготовка таких оценок и прогнозов - задача стратегии развития РФ на ближайшие годы и других документов стратегического планирования.

Глава государства напомнил, что эта же проблема существовала еще в Великобритании во время технологической революции, тогда она привела к особого рода бунтам рабочих. Путин отметил, что для предотвращения негативных последствий этого неизбежного процесса государство должно правильно прогнозировать ситуацию и заниматься в том числе переподготовкой кадров.

Развитие предприятий 

Путин считает генеральным путем развития предприятий повышение зарплаты его сотрудников. 

Он отметил, что любое крупное предприятие несет различные виды социальной нагрузки. "Но все-таки генеральный путь или способ развития - повышать заработную плату и дать возможность людям на эту зарплату пользоваться тем, чем они захотят. Скажем, ехать не просто в ведомственный дом отдыха или санаторий, но туда, куда они хотят. Или лечиться не только в своей поликлинике, но там, где лучше предоставляют услугу медицинскую", - пояснил президент.

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