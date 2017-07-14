Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.07:
$ 59.88
€ 68.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин: РФ обгоняет многие страны мира по объему электронных услуг для населения

Экономика и бизнес
14 июля, 20:03 UTC+3 ГУБКИН область/ 14, июля. /ТАСС

По словам президента, Россия также опережает зарубежные страны, например, в сфере глобального позиционирования

Поделиться
Материал из 1 страницы

ГУБКИН /Белгородская область/, 14 июля. /ТАСС/. Россия обгоняет многие страны мира по объему предоставляемых населению электронных услуг, а также обогнала Европу в развитии собственной системы глобального позиционирования. Это констатировал в пятницу президент РФ Владимир Путин.

Смотрите также

Отказаться от бумаг: как регионы переходят на электронный документооборот

ГЛОНАСС предлагают применить для раннего предупреждения цунами

 "У нас есть такая национальная черта: мы все время сравниваем свои сапоги с тем, что произведено за границей, и вывод всегда не в свою пользу делаем. Но у нас есть сферы, где мы точно двигаемся даже быстрее, чем многие наши партнеры. Объем предоставляемых в России электронных услуг населению гораздо выше, чем во многих странах мира, точно совершенно - на уровне развитых экономик", - сказал Путин в ходе общения с работниками Лебединского горно-обогатительного комбината (ГОК).

Как заявил российский лидер, во многих областях Россия даже обгоняет зарубежные страны. "В том числе и космос. Скажем, несколько лет назад мы начали программу ГЛОНАСС - глобальное позиционирование. Начали ее с партнерами из других стран, в том числе и с Евросоюзом. У нас [она] уже функционирует, а в Евросоюзе пока нет, они пока не сделали. А ведь это высокие технологии, причем самые передовые и имеющие самые большие перспективы", - сказал Путин.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Путин, Владимир Владимирович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
С Романовыми до конца. Судьбы слуг и приближенных императорской семьи, расстрелянных в доме Ипатьева
Спецпроект “Золотое кольцо”. Иваново
Истребитель Т-50: секреты самолета-"невидимки"
Фото
6
Вологодские аграрии из-за непогоды отстают втрое по темпам уборки урожая
5
Японская делегация чиновников и бизнесменов вернулась после первой поездки на Южные Курилы
7
"АвтоВАЗ" представил дизайн новых Lada Vesta SW Cross и Lada Vesta SW
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Вильфанд объявил о начале лета в Москве
2
Воевавшего в Донбассе британца приговорили к пяти годам тюрьмы
3
"Яндекс" может стать совладельцем глобального бизнеса Uber
4
СМИ: хакер взломал почту американского разведчика-специалиста по РФ
5
"Шел сотый день дождя": ливень вновь затопил несколько улиц в Москве
6
Россия успешно вывела на орбиту 73 спутника за один пуск
7
МИД РФ зафиксировал проникновения спецслужб США на арестованную дипсобственность
Темы дня
Реклама