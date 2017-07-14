Путин: РФ обгоняет многие страны мира по объему электронных услуг для населения

ГУБКИН /Белгородская область/, 14 июля. /ТАСС/. Россия обгоняет многие страны мира по объему предоставляемых населению электронных услуг, а также обогнала Европу в развитии собственной системы глобального позиционирования. Это констатировал в пятницу президент РФ Владимир Путин.

"У нас есть такая национальная черта: мы все время сравниваем свои сапоги с тем, что произведено за границей, и вывод всегда не в свою пользу делаем. Но у нас есть сферы, где мы точно двигаемся даже быстрее, чем многие наши партнеры. Объем предоставляемых в России электронных услуг населению гораздо выше, чем во многих странах мира, точно совершенно - на уровне развитых экономик", - сказал Путин в ходе общения с работниками Лебединского горно-обогатительного комбината (ГОК).

Как заявил российский лидер, во многих областях Россия даже обгоняет зарубежные страны. "В том числе и космос. Скажем, несколько лет назад мы начали программу ГЛОНАСС - глобальное позиционирование. Начали ее с партнерами из других стран, в том числе и с Евросоюзом. У нас [она] уже функционирует, а в Евросоюзе пока нет, они пока не сделали. А ведь это высокие технологии, причем самые передовые и имеющие самые большие перспективы", - сказал Путин.