ФАС может не одобрить сделку по объединению "Яндекс.Такси" и Uber

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба РФ (ФАС) может отказать в совершении сделки по объединению "Яндекс.Такси" и Uber, если увидит в этом угрозу для потребителя. Такое заявление сделал в интервью телеканалу "Россия 24" глава ведомства Игорь Артемьев.

"Мы точно готовы с компаниями работать. У нас хороший контакт с Uber и с "Яндексом", мы с ними прошли довольно много важных позиций и диалогов с точки зрения той системы, которую они раньше внедряли: чтобы это было позитивно для потребителя, чтобы это было безопасно для потребителя. Как диалог - наши с ними отношения очень позитивны, и с той, и с другой компанией, и в этом смысле мы будем стараться с ними очень доброжелательно работать. Но если мы увидим угрозу, мы эту сделку не разрешим", - сказал он.

Артемьев напомнил, что на рассмотрение сделки у ФАС есть три месяца. "Закон говорит нам, что мы имеем право на (рассмотрение) такой сделки 30 дней, плюс еще на 60 имеем право продлить. То есть за 90 дней мы дадим ответ", - заверил он.

"Яндекс" и Uber объявили 13 июня о том, что создадут новую компанию по заказу такси в России, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии и Казахстане. К новому предприятию также перейдет сервис по доставке еды UberEats.

Uber вложит в создаваемую компанию $225 млн, "Яндекс" - $100 млн. Общая стоимость компании оценивается в $3,725 млрд. Закрытие сделки ожидается в IV квартале 2017 года, до этого необходимо согласовать ее с регуляторами. Сделка уже одобрена советами директоров Uber и "Яндекса".