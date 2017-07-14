ФАС инспектирует Крым на предмет ценового сговора власти и предпринимателей

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) направила в Крым специальную инспекцию для выявления возможного ценового сговора местных властей и предпринимателей. Об этом в пятницу в эфире телеканала "Россия 24" сообщил глава ведомства Игорь Артемьев.

"Когда картошка стоит 60 руб. в Севастополе, это уже перебор. Мы сейчас отправили туда (в Крым) специальную инспекцию, которая смотрит на предмет ценовых сговоров, картелизации, связей власти с предпринимательским пулом в виде сговоров о том, что за счет граждан, потребителей кто- то заработает большие барыши", - сказал Артемьев.

Как полагает глава ФАС, не стоит ожидать, что деятельность инспекции в Крыму даст "быстрый эффект". "Если мы найдем эти картели и пройдут судебные процессы, все равно пройдет большое количество времени, прежде чем ситуация стабилизируется", - заключил Артемьев.