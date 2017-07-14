ФАС удалось снизить стоимость более чем 400 наименований лекарств на 30%

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МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ Игорь Артемьев констатировал 30-процентное снижение цен более чем 400 наименований лекарственных средств в России.
"Мы всегда беспокоимся за социальные рынки, рынки лекарств. Здесь у нас есть очень хороший успех, я очень рад всем сообщить, что мы более чем на 400 лекарств снизили цену в среднем на 30% через жесткую систему антимонопольного контроля за регистрацией лекарств", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
ФАС проводит по поручению президента России сравнительный анализ цен на лекарственные препараты в РФ и других странах мира. Данная работа состоит из трех этапов: сравнение цен на лекарства, включенных в перечень "Семь высокозатратных нозологий", анализ цен на лекарства, которые используются при лечении ВИЧ, гепатитов, туберкулеза, а также анализ цен на вакцины, которые используются в рамках календаря прививок и государственных программ.