Глава ФАС пообещал повлиять на ускорение пассажиропотока в аэропортах

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) может повлиять на улучшение транспортной логистики в аэропортах, чтобы движение пассажиров происходило без задержек. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" сообщил глава ведомства Игорь Артемьев.

"Сколько стоит аэропорту взлет-посадка, сколько сегодня установлен тариф за взлет-посадку самолета, и как это соотносится с возможным временным лагом, и сколько люди оставляют в аэропортах - это можно регулировать. Хотя, как вы знаете, тарифы дерегулированы в Московском авиационном узле, если о них говорить. Тем не менее мы на это влиять можем. Посмотреть, что и как - мы это обязательно сделаем", - сказал он.

Артемьев отметил, что аэропорты заинтересованы в быстрой обработке грузо- и пассажиропотока, поскольку зарабатывают на объемах, на сборах за взлет-посадку. "Авиакомпании отчисляют им наибольшее количество денег именно за это. Я думаю, что они должны быть расположены бороться с задержками", - отметил он.