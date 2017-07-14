МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Андрей Московских может возглавить финансовую службу ВЭБ. Об этом журналистам сообщил глава Внешэкономбанка Сергей Горьков.

"Андрей Московских работает у нас уже в финансовом блоке, и мы предполагаем, что он будет руководить финансовой нашей службой. Здесь больше говорить уже о статусе. Кадровые назначения не комментируем", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

Горьков отметил, что Московских ранее работал в Сбербанке.

В свою очередь источник в ВЭБ сообщил, что Московских займет должность зампреда Внешэкономбанка, внесение его кандидатуры в состав правления пока не обсуждается.