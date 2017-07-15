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Генпрокуратура РФ: США не проводили проверок по делу Браудера с акциями "Газпрома"

Экономика и бизнес
15 июля, 0:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июля. /ТАСС

По словам Дениса Груниса, необходимые для российского расследования доказательства на территории США не получены

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МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Власти США не проводили проверок на соответствие американскому законодательству сделки по акциям "Газпрома" с участием международной группы, в которую входил предприниматель Уильям Браудер. Об этом заявил в интервью RT начальник Главного управления международно-правового сотрудничества ГП РФ Денис Грунис.

"Запрос о вероятной противоправной деятельности на территории США международной группы, в которую входят братья Зифф, Уильям Браудер и Джеймисон Файерстоун, остается неисполненным. Необходимые для российского расследования доказательства на территории США не получены. Американская сторона не проводила никаких проверок и расследований по нашим материалам", - сказал он.

Грунис напомнил, что в мае 2016 года Генеральная прокуратура России официально заявила о намерении обратиться к правоохранительным органам США по данному вопросу, а в июле все материалы дела были направлены в министерство юстиции США с просьбой провести допросы свидетелей и выемки документов. "После неоднократных напоминаний и обсуждений в ходе видеоконференций и телефонных переговоров в начале февраля текущего года мы получили ответ о том, что исполнение нашего запроса откладывается, так как оно может помешать одному ведущемуся на территории США судебному производству. Однако, насколько нам известно, это производство не имеет отношения к предоставленным нами материалам и к настоящему времени уже завершено", - отметил представитель Генпрокуратуры.

При этом он подчеркнул, что ГП РФ продолжает взаимодействовать с американской стороной и рассчитывает на исполнение запроса. "В пресечении деятельности этой группировки должны быть заинтересованы в первую очередь США - ведь она действует главным образом на их территории", - заключил Грунис.

Ранее Мосгорсуд признал законным заочное заключение под стражу основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера и его делового партнера Ивана Черкасова по делу о неуплате налогов и преднамеренном банкротстве с ущербом в 3,5 млрд рублей.

Следствие обратилось в суд с ходатайством об аресте Браудера в рамках расследования дела о незаконной покупке акций "Газпрома" в обход запрета на подобные операции для иностранных компаний. Следствие считает, что Браудер, скупив акции, пытался оказать влияние на газового монополиста России. Он незаконно получил пакет акций "Газпрома" и направлял в компанию требования об изменении устава общества, ревизионной комиссии, правления и состава директоров. Браудер также выдвигал свою кандидатуру в совет директоров, а своего партнера - в состав ревизионной комиссии.

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