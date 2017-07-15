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Рейсы Georgian airways в Москву ограничены в ответ на запрет полетов "Уральских авиалиний"

Экономика и бизнес
15 июля, 11:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, июля. /ТАСС

В Минтрансе РФ пояснили, что с мая грузинские авиавласти не разрешают российской компании выполнять четыре рейса в неделю из аэропорта Жуковский в Тбилиси

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МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Минтранс РФ подтверждает информацию об ограничении полетов для грузинской авиакомпании из Тбилиси в Москву, сообщил ТАСС представитель Минтранса.

"Это ограничение является ответной зеркальной мерой", - сказал он.

В Минтрансе пояснили, что с мая грузинские авиавласти не разрешают российской авиакомпании "Уральские авиалинии" выполнять четыре рейса из аэропорта в подмосковном Жуковском в Тбилиси с летнего расписания.

"Грузинские авиавласти должны выполнить свои обязательства по отношению к российской стороне и дать разрешение "Уральским авиалиниям" на эти полеты", - подчеркнули в Минтрансе.

Грузинская авиакомпания Georgian airways, с 2014 года осуществляющая регулярные рейсы по маршруту Тбилиси - Москва - Тбилиси, сообщила в субботу о вынужденном сокращении количества полетов в столицу России. В обнародованном в Тбилиси заявлении авиакомпании сказано, что "российские авиационные власти неожиданно известили Georgian airways об упразднении 4 рейсов в направлении Тбилиси - Москва".

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