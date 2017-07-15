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Резидент свободного порта Владивосток построил первый в РФ катер из композитных материалов

Экономика и бизнес
15 июля, 14:43 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 15, июля. /ТАСС

Судно, способное развивать скорость в 30 узлов, стоит 2,5 млн рублей

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Первый в России катер из композитных материалов Pacifico Adventure 72
Первый в России катер из композитных материалов Pacifico Adventure 72
Первый в России катер из композитных материалов Pacifico Adventure 72
© Юрий Смитюк/ТАСС
© Юрий Смитюк/ТАСС
© Юрий Смитюк/ТАСС
© Юрий Смитюк/ТАСС
© Юрий Смитюк/ТАСС
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Первый в России катер из композитных материалов Pacifico Adventure 72
© Юрий Смитюк/ТАСС
© Юрий Смитюк/ТАСС
© Юрий Смитюк/ТАСС
© Юрий Смитюк/ТАСС
© Юрий Смитюк/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 15 июля. /ТАСС/. Первый в России маломерный катер нового поколения из композитных материалов Pacifico Adventure 72 представил в субботу резидент свободного порта Владивостока - компания "Композитное кораблестроение". Судно, которое, как утверждают авторы проекта, стоит значительно дешевле зарубежных аналогов, планируется представить потенциальным инвесторам, в том числе иностранным, на третьем Восточном экономическом форуме в начале сентября 2017 года, сообщил журналистам председатель правления "Композитного кораблестроения" Дмитрий Волошенко.

"Катер стоит 2,5 млн рублей, примерно столько же, сколько бывшие в употреблении японские и американские аналоги. Низкой цены удалось достичь благодаря опыту компании и преимуществам режима свободного порта Владивосток", - рассказал Волошенко на презентации катера.

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В рамках программы импортозамещения до конца 2018 года во Владивостоке планируется наладить серийное производство судов, выпуская 120 катеров в год и продавая, в том числе, в страны Азии. У инвестора уже есть несколько потенциальных заказчиков во Владивостоке, также проектом заинтересовались две дилерские компании из Южной Кореи, рассматривается возможность запуска производства в этой стране. Также компания "Композитное кораблестроение" намерена воспользоваться режимом свободной таможенной зоны в рамках свободного порта - она позволит сделать катер еще дешевле для покупателей.

Предприятие получило статус резидента свободного порта в мае 2016 года, инвестиционный проект предполагает строительство гражданского флота нового поколения для осуществления морских туристических прогулок. Объем капиталовложений в проект составит 36 млн рублей, планируется создать 67 рабочих мест.

Модель катера Pacifico Adventure 72 разрабатывалась совместно с ведущим мировым конструкторским бюро "Альбатрос Марин Дизайн"; длина корпуса составляет 7,2 метра, ширина - 2,6 метра. Катер способен развивать скорость в 30 узлов при мощности двигателя 140 лошадиных сил. На судне есть два спальных места, использование современных материалов и технологий позволило добиться хороших шумо- и виброизоляции и высокой степени безопасности. По словам представителей компании, катер непотопляем, так как отсеки, разделяющие его на несколько частей, заполнены облегченной пеной.

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