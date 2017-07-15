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Глава "АвтоВАЗа": рост российского авторынка в 2017 году может составить до 10%

Экономика и бизнес
15 июля, 15:47 UTC+3 ТОЛЬЯТТИ ТОЛЬЯТТИ 15, июля. /ТАСС

Николя Мор пояснил, что увеличение показателей роста может произойти после запуска новых мер поддержки со стороны государства

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ТОЛЬЯТТИ, 15 июля. /ТАСС/. Российский авторынок по итогам 2017 года может вырасти на 10%. Об этом в субботу на Дне открытых дверей "АвтоВАЗа" сообщил президент автоконцерна Николя Мор.

"Как известно, в начале этого года был прогноз, что рынок покажет рост в 4%. Думаю, на сегодня мы можем сказать, что реальный уровень роста будет составлять примерно от 7 до 10%", - сказал Мор.

Глава "АвтоВАЗа" пояснил, что увеличение показателей роста может произойти после запуска новых мер поддержки со стороны государства, в том числе таких как программы "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль". "Мы надеемся, что такого рода меры поддержки также помогут российскому рынку вырасти", - отметил Мор.

Ранее сообщалось, что "АвтоВАЗ" планирует нарастить продажи в 2017 году на 10%, до 290 тыс. автомобилей. По словам Мора, концерн планирует удерживать долю рынка в 20%. В 2017 году компания намерена произвести 495 тыс. автомобилей и сборочных комплектов.

"АвтоВАЗ" является крупнейшим производителем альянса Renault Nissan, завод в Тольятти - один из крупнейших в мире. Он выпускает по полному циклу автомобили под четырьмя брендами: Lada, Renault, Nissan и Datsun.

Министерство промышленности и торговли РФ 8 июня 2017 года сообщило о том, что адресные программы господдержки автопрома будут запущены с июля 2017 года. Речь шла в том числе о программах "Семейный автомобиль", "Первый автомобиль", "Свое дело", "Российский тягач", "Российский фермер". Программы "Семейный автомобиль" и "Первый автомобиль" предполагают 10-процентную скидку от стоимости автомобиля. По условиям программы, претендовать на эту скидку смогут лица, впервые приобретающие транспортное средство или имеющие двух и более несовершеннолетних детей.

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