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Президент поручил изучить возможность изменений в ценообразовании при гособоронзаказе

Экономика и бизнес
15 июля, 17:18 UTC+3 ТАСС

Ответственность за исполнение поручения возложено на премьер-министра РФ Дмитрия Медведева

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ТАСС, 15 июля. Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о целесообразности изменения формулы ценообразования при осуществлении закупок по государственному оборонному заказу. Соответствующая информация размещена на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации рассмотреть вопрос о целесообразности изменения размера рентабельности (прибыли) при определении начальной (максимальной) цены государственного контракта с единственным поставщиком при осуществлении закупок по государственному оборонному заказу и при необходимости внести изменения в нормативные правовые акты", - говорится в поручении.

До 1 декабря 2017 года оно должно быть исполнено под ответственность премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

Данное поручение находится в списке утвержденных президентом по итогам заседания бюро Союза машиностроителей России и Лиги содействия оборонным предприятиям, которое прошло 27 июня.

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Персоны
Путин, Владимир Владимирович Медведев, Дмитрий Анатольевич
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