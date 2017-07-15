Президент поручил изучить возможность изменений в ценообразовании при гособоронзаказе

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ТАСС, 15 июля. Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о целесообразности изменения формулы ценообразования при осуществлении закупок по государственному оборонному заказу. Соответствующая информация размещена на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации рассмотреть вопрос о целесообразности изменения размера рентабельности (прибыли) при определении начальной (максимальной) цены государственного контракта с единственным поставщиком при осуществлении закупок по государственному оборонному заказу и при необходимости внести изменения в нормативные правовые акты", - говорится в поручении.
До 1 декабря 2017 года оно должно быть исполнено под ответственность премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.
Данное поручение находится в списке утвержденных президентом по итогам заседания бюро Союза машиностроителей России и Лиги содействия оборонным предприятиям, которое прошло 27 июня.