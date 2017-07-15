Автомобиль LADA Vesta SW Cross поступит в продажу в октябре-ноябре

ТОЛЬЯТТИ, 15 июля. /ТАСС/. Новая вазовская модель LADA Vesta SW Cross поступит в продажу осенью этого года, предположительно в октябре-ноябре. Об этом в субботу на Дне открытых дверей "АвтоВАЗа" объявил президент автоконцерна Николя Мор в рамках презентации новой модели.

"Автомобиль LADA Vesta SW Cross пойдет в продажу предположительно в октябре-ноябре, в последнем квартале года, но пока точной даты еще не назначено", - сказал Мор. Глава "АвтоВАЗа" не стал пока раскрывать цену модели: "О стоимости вы узнаете уже осенью".

Как сообщалось ранее, LADA Vesta SW Cross объединила экспрессивный дизайн с чертами кроссовера. Основные линии дизайна кузова новинка унаследовала от концепт-кара Cross Concept, представленного на Международной выставке внедорожников, кроссоверов и вездеходов ''Moscow Off-Road Show'' в 2015 году. Колеса большего размера и оригинальные настройки подвесок позволили увеличить дорожный просвет LADA Vesta SW Cross до 203 мм - показатель, более привычный для сегмента классических кроссоверов. Как говорил ранее Мор, производство универсала и его кроссовой версии начнется в Ижевске во второй половине 2017 года.

LADA Vesta создана на платформе LADA B/С, разработанной инженерами "АвтоВАЗа" при участии специалистов альянса Renault-Nissan. Производство седана LADA Vesta началось на Ижевском автозаводе в сентябре 2015 года. Спустя год с конвейера сошла пятидесятитысячная LADA Vesta. За это время автомобиль вошел в число наиболее популярных автомобилей на российском рынке.

С 9 декабря 2016 года LADA Vesta начали выпускать и на заводе ''Азия Авто" в Казахстане.