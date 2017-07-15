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Бюджетное управление: Трамп не ликвидирует дефицит бюджета США за 10 лет

Экономика и бизнес
15 июля, 23:52 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 15, июля. /ТАСС

По мнению специалистов, администрации президента за указанный период удастся сократить расходы на $3,3 трлн, а не на $5,6 трлн

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НЬЮ-ЙОРК, 15 июля. /ТАСС/. Дефицит бюджета США через 10 лет составит $720 млрд вместо превращения в небольшой профицит, прогнозирует администрация президента Дональда Трампа. Ей с помощью объявленных мер удастся сократить расходы не на $5,6 трлн, как обещано, а на $3,3 трлн за предстоящее десятилетие. К такому заключению пришло Бюджетное управление Конгресса США, сообщило в субботу информационное агентство Associated Press (AP).

С его точки зрения, в каждый отдельно взятый год дефицит бюджета США будет превышать $585 млрд. Такого значения этот показатель достигал в прошлом году при президенте Бараке Обаме. Бюджетное управление Конгресса разъяснило, что все выкладки администрации Трампа построены на прогнозе ускорения темпа экономического роста на уровне 3% ВВП. Между тем само управление придерживается более умеренного взгляда - не более 1,9% ВВП годовых.

"Практически во всех случаях разница в оценке [дефицита] возникает из-за того, что администрация прогнозирует более высокие показатели доходов. А это происходит из прогнозов более быстрого экономического роста", - приводит AP выдержку из доклада Бюджетного управления.

В январе его специалисты указывали, что ожидаемый рост экономики в текущем году составит 2,3%, а в 2018 году окажется на уровне 2%. При этом, по прогнозам экспертов ведомства, "рост экономики в течение предстоящего десятилетия может оказаться самым скромным со времени окончания рецессии в 2007-2009 годах".

Президент Трамп ставит своей целью добиться роста ВВП Соединенных Штатов на уровне 4% в год за счет сокращения расходных статей бюджета и налоговых маневров. Между тем, по мнению специалистов, это может поднять инфляцию выше 2%, установленных Федеральной резервной системой США.

5 мая хозяин Белого дома подписал закон о финансировании федерального правительства до 30 сентября 2017 года, который ранее был принят обеими палатами Конгресса. Общий размер бюджета на оставшийся период текущего финансового года составит $1,1 трлн. На оборонные расходы отпущено $598,5 млрд, из них $15 млрд - на усиление борьбы с терроризмом.

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