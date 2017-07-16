Семь авиакомпаний оштрафованы за задержки рейсов в московских аэропортах

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МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Транспортная прокуратура в этом году привлекла к ответственности семь авиакомпаний за задержки рейсов в столичных аэропортах. Об этом ТАСС сообщила старший помощник прокурора Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП) Екатерина Короткова.
По ее словам, прокуроры "ежедневно контролируют ситуацию с задержками и отменами авиарейсов, проверяют соблюдение авиакомпаниями прав пассажиров". В большинстве случаев в этом году причинами задержек стали погодные условия, но в ряде случаев - техническое состояние или отсутствие резервных самолетов.
"В текущем году прокуратурой по фактам задержек рейсов возбуждено 14 дел об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 3 ст. 14.1.2 КоАП РФ ("Осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с нарушением условий, предусмотренных лицензией") в отношении авиаперевозчиков - "Аэрофлот", "Победа", "Северный Ветер", Royal Flight, Red Wings, АК "РусЛайн" и авиапредприятие "Газпром авиа", - сообщила представитель ММТП. По результатам их рассмотрения виновные привлечены к штрафам (25 тыс. рублей для должностных лиц и 100 тыс. - для юридических лиц - прим. ТАСС). За весь 2016 год таких дел было более 20.
"Кроме того, внесено четыре представления об устранении нарушений закона, четыре должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности", - добавила представитель ММТП. Информацию о нарушениях при предоставлении услуг пассажирам задержанных рейсов прокуроры передают в Роспотребнадзор, в компетенцию которого входит защита прав потребителей.