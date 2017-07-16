В Минтрансе надеются на разрешение ситуации с Georgian Airways в течение недели

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СЕВАСТОПОЛЬ, 16 июля. /ТАСС/. Министерство транспорта РФ надеется, что вопросы с ограничением полетов грузинской Georgian Airways в Россию будут разрешены в течение ближайшей недели. Об этом министр транспорта РФ Максим Соколов заявил ТАСС.
"Решаться [ситуация с Georgian Airways] будет позитивно. Я надеюсь, что в течение ближайшей недели все вопросы с нашими грузинскими коллегами будут решены, и они будут исполнять те обязательства, которые сегодня предусмотрены соглашением о воздушном сообщении, а мы, соответственно, со своей стороны также примем необходимые меры", - сказал он.
Грузинская авиакомпания Georgian Airways, с 2014 года осуществляющая регулярные рейсы по маршруту Тбилиси - Москва - Тбилиси, сообщила в субботу о вынужденном сокращении количества полетов в столицу России. В обнародованном в Тбилиси заявлении авиакомпании сказано, что "российские авиационные власти неожиданно известили Georgian Airways об упразднении четырех рейсов в направлении Тбилиси - Москва".
В Минтрансе России пояснили, что эта мера является зеркальной, поскольку с мая грузинские авиавласти не разрешают российской авиакомпании "Уральские авиалинии" выполнять четыре рейса из аэропорта в подмосковном Жуковском в Тбилиси с летнего расписания.