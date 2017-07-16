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В Минтрансе надеются на разрешение ситуации с Georgian Airways в течение недели

Экономика и бизнес
16 июля, 10:47 UTC+3

Глава ведомства Максим Соколов выразил также надежду, что грузинские коллеги будут исполнять те обязательства, которые предусмотрены соглашением о воздушном сообщении

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Материал из 1 страницы
© AP Photo/Shakh Aivazov

СЕВАСТОПОЛЬ, 16 июля. /ТАСС/. Министерство транспорта РФ надеется, что вопросы с ограничением полетов грузинской Georgian Airways в Россию будут разрешены в течение ближайшей недели. Об этом министр транспорта РФ Максим Соколов заявил ТАСС.

"Решаться [ситуация с Georgian Airways] будет позитивно. Я надеюсь, что в течение ближайшей недели все вопросы с нашими грузинскими коллегами будут решены, и они будут исполнять те обязательства, которые сегодня предусмотрены соглашением о воздушном сообщении, а мы, соответственно, со своей стороны также примем необходимые меры", - сказал он.

Грузинская авиакомпания Georgian Airways, с 2014 года осуществляющая регулярные рейсы по маршруту Тбилиси - Москва - Тбилиси, сообщила в субботу о вынужденном сокращении количества полетов в столицу России. В обнародованном в Тбилиси заявлении авиакомпании сказано, что "российские авиационные власти неожиданно известили Georgian Airways об упразднении четырех рейсов в направлении Тбилиси - Москва".

В Минтрансе России пояснили, что эта мера является зеркальной, поскольку с мая грузинские авиавласти не разрешают российской авиакомпании "Уральские авиалинии" выполнять четыре рейса из аэропорта в подмосковном Жуковском в Тбилиси с летнего расписания.

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Темы
Российско-грузинские отношения Ограничение полетов Georgian Airways в Москву
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Грузия Россия
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