Министр транспорта РФ торжественно вывел на маршруты в Севастополе 37 новых троллейбусов

СЕВАСТОПОЛЬ, 16 июля. /ТАСС/. Министр транспорта РФ Максим Соколов и врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников в воскресенье торжественно вывели на маршруты 37 новых троллейбусов, полученных городом по программе лизинга.

"Сегодня в Севастополе настоящий праздник, мы получили первую партию троллейбусов, которые пришли по масштабной лизинговой программе. Эта партия первая - 37 новых троллейбусов, современных, качественных, изготовленных из преимущественно российских материалов и оборудования, оборудованных системой ГЛОНАСС, кондиционированием, специальными местами для маломобильных групп населения, в общем, таких троллейбусов, которых мы давно ждали на наших дорогах", - сказал на торжественном митинге Соколов.

Овсянников поблагодарил министерство за поддержку в решении транспортных проблем Севастополя. Всего, уточнил он, город должен получить по программе лизинга 78 троллейбусов "Тролза" с автономным ходом до 1,5 км - это порядка двух третей нынешнего парка городского электротранспорта. Еще 41 троллейбус Севастополю передадут до конца лета.

Кроме того, по этой же программе уже закуплены и поступили 25 низкопольных автобусов большой вместимости марки "НефАЗ", 50 автобусов Bravis средней вместимости, еще 20 таких же автобусов планируется принять на баланс в конце августа. Весь новый транспорт предназначен для городских перевозок, в том числе для обслуживания отдаленных районов.