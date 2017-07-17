Медведев проведет совещания по расходам бюджета в 2018-2020 годах

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в понедельник в Горках продолжит серию совещаний, касающихся бюджетных расходов в 2018-2020 годах. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

"Медведев проведет совещания о расходах федерального бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов в части агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов, а также промышленности, транспорта, связи, энергетики, науки и природных ресурсов", - говорится в сообщении.

В мероприятиях примут участие вице-премьеры Аркадий Дворкович, Дмитрий Рогозин и Александр Хлопонин, помощник президента Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, глава Минэкономразвития Максим Орешкин, глава Минобрнауки Ольга Васильева, министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской, глава Минпромторга Денис Мантуров, министр энергетики Александр Новак, глава Минкомсвязи Николай Никифоров, министр транспорта Максим Соколов и министр сельского хозяйства Александр Ткачев.

На минувшей неделе глава правительства уже провел совещания в рамках подготовки бюджета страны на очередную трехлетку. Так, во вторник, 11 июля, Медведев обсудил в Горках тему расходов федерального бюджета в 2018-2020 годах в части обеспечения сбалансированности бюджетов регионов, а темой совещания 12 июля стало финансирование в тот же период физкультуры, спорта, туризма и молодежной политики. На совещании у премьера 13 июля обсуждались расходы в новом бюджете на жилищно-коммунальное хозяйство и жилищное строительство.

Как отметил глава кабмина на этих совещаниях, бюджет в предстоящие годы останется достаточно сложным, а значит нужно принимать выверенные решения и распределять деньги, исходя из реальных возможностей. По его словам, в бюджете на 2018-2020 годы должны быть предусмотрены все необходимые средства на ключевые направления, программы и проекты.

Согласно закону, проект бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы должен быть внесен правительством РФ в Госдуму до 1 октября.