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Медведев проведет совещания по расходам бюджета в 2018-2020 годах

Экономика и бизнес
17 июля, 0:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, июля. /ТАСС

Премьер РФ отметил, что бюджет в предстоящие годы останется достаточно сложным, и нужно принимать выверенные решения

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МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в понедельник в Горках продолжит серию совещаний, касающихся бюджетных расходов в 2018-2020 годах. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

"Медведев проведет совещания о расходах федерального бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов в части агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов, а также промышленности, транспорта, связи, энергетики, науки и природных ресурсов", - говорится в сообщении.

В мероприятиях примут участие вице-премьеры Аркадий Дворкович, Дмитрий Рогозин и Александр Хлопонин, помощник президента Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, глава Минэкономразвития Максим Орешкин, глава Минобрнауки Ольга Васильева, министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской, глава Минпромторга Денис Мантуров, министр энергетики Александр Новак, глава Минкомсвязи Николай Никифоров, министр транспорта Максим Соколов и министр сельского хозяйства Александр Ткачев.

На минувшей неделе глава правительства уже провел совещания в рамках подготовки бюджета страны на очередную трехлетку. Так, во вторник, 11 июля, Медведев обсудил в Горках тему расходов федерального бюджета в 2018-2020 годах в части обеспечения сбалансированности бюджетов регионов, а темой совещания 12 июля стало финансирование в тот же период физкультуры, спорта, туризма и молодежной политики. На совещании у премьера 13 июля обсуждались расходы в новом бюджете на жилищно-коммунальное хозяйство и жилищное строительство.

Как отметил глава кабмина на этих совещаниях, бюджет в предстоящие годы останется достаточно сложным, а значит нужно принимать выверенные решения и распределять деньги, исходя из реальных возможностей. По его словам, в бюджете на 2018-2020 годы должны быть предусмотрены все необходимые средства на ключевые направления, программы и проекты.

Согласно закону, проект бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы должен быть внесен правительством РФ в Госдуму до 1 октября.

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Персоны
Соколов, Максим Юрьевич Белоусов, Андрей Рэмович Донской, Сергей Ефимович Васильева, Ольга Юрьевна Рогозин, Дмитрий Олегович Силуанов, Антон Германович Мантуров, Денис Валентинович Ткачев, Александр Николаевич Новак, Александр Валентинович Орешкин, Максим Станиславович Медведев, Дмитрий Анатольевич Никифоров, Николай Анатольевич Хлопонин, Александр Геннадиевич Дворкович, Аркадий Владимирович
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