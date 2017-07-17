Медведев проведет совещания по расходам бюджета в 2018-2020 годах

Умер режиссер "Ночи живых мертвецов" Джордж РомероКультура 17 июля, 1:17
"Ахмат" одержал первую победу в РФПЛ, открыв новую страницу в истории чеченского футболаСпорт 17 июля, 1:10
Группа Imagine Dragons даст концерт в "Олимпийском"Культура 17 июля, 0:56
День авиации ВМФ России. ДосьеБиографии и справки 17 июля, 0:01
Футболистки сборной Нидерландов победили команду Норвегии в матче чемпионата ЕвропыСпорт 16 июля, 23:46
"Ахмат" победил "Амкар" в матче первого тура чемпионата России по футболуСпорт 16 июля, 23:38
Тренер: сборная РФ по регби-7 на ЧЕ была командой, которая может выиграть много турнировСпорт 16 июля, 23:34
Госдума седьмого созыва приняла 354 закона в первые две сессии своей работыПолитика 16 июля, 22:56
Популярность прыжков в воду в КНДР после ЧМ в Казани возросла в два разаСпорт 16 июля, 22:43
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в понедельник в Горках продолжит серию совещаний, касающихся бюджетных расходов в 2018-2020 годах. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.
"Медведев проведет совещания о расходах федерального бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов в части агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов, а также промышленности, транспорта, связи, энергетики, науки и природных ресурсов", - говорится в сообщении.
В мероприятиях примут участие вице-премьеры Аркадий Дворкович, Дмитрий Рогозин и Александр Хлопонин, помощник президента Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, глава Минэкономразвития Максим Орешкин, глава Минобрнауки Ольга Васильева, министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской, глава Минпромторга Денис Мантуров, министр энергетики Александр Новак, глава Минкомсвязи Николай Никифоров, министр транспорта Максим Соколов и министр сельского хозяйства Александр Ткачев.
На минувшей неделе глава правительства уже провел совещания в рамках подготовки бюджета страны на очередную трехлетку. Так, во вторник, 11 июля, Медведев обсудил в Горках тему расходов федерального бюджета в 2018-2020 годах в части обеспечения сбалансированности бюджетов регионов, а темой совещания 12 июля стало финансирование в тот же период физкультуры, спорта, туризма и молодежной политики. На совещании у премьера 13 июля обсуждались расходы в новом бюджете на жилищно-коммунальное хозяйство и жилищное строительство.
Как отметил глава кабмина на этих совещаниях, бюджет в предстоящие годы останется достаточно сложным, а значит нужно принимать выверенные решения и распределять деньги, исходя из реальных возможностей. По его словам, в бюджете на 2018-2020 годы должны быть предусмотрены все необходимые средства на ключевые направления, программы и проекты.
Согласно закону, проект бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы должен быть внесен правительством РФ в Госдуму до 1 октября.