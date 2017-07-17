Выставку малоэтажных домов по японским технологиям покажут на третьем ВЭФ

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ВЛАДИВОСТОК, 17 июля. /ТАСС/. Выставка малоэтажного строительства по японским технологиям станет частью программы третьего Восточного экономического форума (ВЭФ), который пройдет во Владивостоке 6-7 сентября. Главными экспонатами станут два малоэтажных дома с полной внутренней отделкой, сообщает в понедельник пресс-служба администрации Приморского края.
Малоэтажное строительство - один из проектов, разработанный на основе договоренностей президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ на втором ВЭФ в сентябре прошлого года.
"В Приморье завершается строительство образцов малоэтажных домов по японским технологиям. С 6 сентября экспозицию смогут посетить все желающие. Открытие выставки состоится в рамках третьего Восточного экономического форума", - говорится в сообщении пресс-службы.
На Дальнем Востоке проект малоэтажного строительства реализует японская компания Iida Group Holdings. Ее филиал в Приморье стал резидентом Свободного порта Владивосток и в настоящее время определяет в муниципалитетах региона возможные площадки под малоэтажную застройку и объемы строительства.
ВЭФ стал крупнейшей международной коммуникационной площадкой для взаимодействия представителей бизнеса, политических кругов и экспертного сообщества из России, стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Свое участие в форуме уже подтвердили делегации 24 стран, в том числе представители Китая, Японии, Австралии, Канады и США, а также таких европейских стран как Великобритания, Германия.
В прошлом году ВЭФ собрал 3,5 тысячи участников, на форуме было заявлено 111 инвестиционных проектов с общим объемом частных инвестиций в 2,2 трлн рублей. Было подписано 216 соглашений на 1,85 трлн рублей. Приморский край заключил 59 соглашений на сумму около 200 млрд рублей.