Темпы роста ВВП КНР в первом полугодии составили 6,9%

ПЕКИН, 17 июля. /ТАСС/. Темпы роста ВВП Китая по итогам первого полугодия 2017 года составили 6,9%, за этот период объем ВВП достиг 38,149 трлн юаней ($5,65 трлн). Об этом говорится в обнародованном в понедельник докладе Государственного статистического управления КНР.

"Правительство Китая активно содействовало продолжению реформ экономики с целью повышения качественных показателей в развитии страны, а также повышения эффективности управления экономических процессов", - говорится в докладе. Авторы доклада также отмечают, что Пекин уделяет "большое значение внедрению инноваций, росту доходов населения и поддержанию экономической стабильности".

По итогам второго квартала текущего года темпы роста составили 6,9%. При этом в докладе не приводятся данные в юанях за второй квартал.

В Китае происходит постепенное замедление темпов роста национальной экономики. Так в 2010 году этот показатель был на уровне 10,4%, в 2011 году - 9,2%, а в 2012 году - 7,8%. По итогам 2013 года темпы роста экономики Китая замедлились до 7,7%, в 2014 году - до 7,3%, а в 2015 году они составили 6,9%. В 2016 году этот показатель замедлился до 6,7%.

Объем инвестиций в основные фонды КНР

В Госстате Китая отметили, что объем инвестиций в основные фонды Китая, за исключением сельского хозяйства, за первые шесть месяцев 2017 года вырос в годовом выражении на 8,6% и составил 28,06 трлн юаней ($4,15 трлн).

Объем инвестиций в основные фонды Китая, за исключением сельского хозяйства, в 2016 году вырос на 8,1% и составил 59,65 трлн юаней ($8,68 трлн). В Китае наблюдается замедление темпов роста объема инвестиций в основные фонды. В 2011 году объем инвестиций увеличился на 31,8%, в 2012 году - на 22%, в 2013 г. - на 19,6%, в 2014 г. - на 15,7%, а в 2015 г. - на 10%.

Розничные продажи

В докладе отмечается, что объем розничных продаж по итогам января-июня текущего года в Китае увеличился на 11% и составил 17,23 трлн юаней ($2,55 трлн). При этом объем интернет-продаж вырос за указанный период на 33,4% - до 3,1 трлн юаней ($459 млрд).

В 2014 году объем розничных продаж в Китае вырос на 12% и составил 26,239 трлн юаней ($4,22 трлн), в 2015 году показатель увеличился на 10,7% - до 30,093 трлн юаней ($4,46 трлн). В прошлом году показатель вырос на 10,4% и составил 33,231 трлн юаней ($4,83 трлн).

Согласно прогнозам Китайской академии общественных наук, в 2017 году объем розничных продаж в Китае увеличится на 9,5% - до 36,2 трлн юаней ($5,27 трлн).

Рост промпроизводства

Промышленное производство в Китае в годовом выражении выросло на 6,9% по итогам января-июня текущего года, также говорится докладе Государственного статистического управления КНР.

На протяжении последних лет в китайской промышленности наблюдается замедление темпов роста. В 2011 году объем производства на крупных предприятиях КНР вырос на 13,9%, в 2012 году на 10%, а в 2013 году на 9,7%. Рост промышленного производства в Китае по итогам 2014 года составил 8,3%. В 2015 году оно увеличилось на 6,1%.