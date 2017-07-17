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Кабмин вносит в Госдуму законопроект, направленный на совершенствование деятельности ВЭБа

Экономика и бизнес
17 июля, 7:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, июля. /ТАСС

Законопроект актуализирует цели и функции ВЭБа с учетом стратегических направлений его развития, также предлагается уточнить полномочия наблюдательного совета и других органов управления банка

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МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта, направленного на совершенствование деятельности Внешэкономбанка (ВЭБ). Соответствующий документ опубликован в понедельник на сайте правительства.

"Законопроектом актуализируются цели и функции деятельности Внешэкономбанка с учетом стратегических направлений его развития, подходы к его инвестиционной и финансовой деятельности. Определяется порядок участия в реализации проектов (сделок), имеющих общегосударственное, стратегическое или приоритетное значение для экономики страны, которые не соответствуют основным направлениям, показателям, ограничениям или принципам инвестиционной и финансовой деятельности Внешэкономбанка", - говорится в сообщении кабмина.

Предлагается также уточнить полномочия наблюдательного совета и других органов управления Внешэкономбанка в целях оперативного решения стоящих перед банком вопросов. Кроме того, законопроектом предлагается устранить пробелы в правовом регулировании деятельности Внешэкономбанка в части его участия в исполнении функций уполномоченного банка в рамках государственного оборонного заказа, а также выдачи банковских и таможенных гарантий в рамках налоговых и таможенных правоотношений.

Законопроект был рассмотрен и одобрен на заседании правительства 13 июля 2017 года.

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