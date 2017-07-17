Установка арок Керченского моста пройдет с минимальным ограничением судоходства

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июля. /ТАСС/. Установка арочных пролетных строений - самых габаритных элементов Керченского моста - запланирована на вторую половину августа и пройдет с минимальным ограничением судоходства. Об этом в понедельник сообщил информационный центр "Крымский мост".

"Планируется, что фарватерные опоры будут готовы принять арки во второй половине августа", - отмечается в сообщении.

"Морская операция по перевозке и установке арок Крымского моста пройдет при минимальном ограничении судоходства в Керченском проливе. Единовременная приостановка движения по фарватеру не превысит трех суток", - привели в инфоцентре слова министра транспорта РФ Максима Соколова, который оценил ход строительства моста.

По словам главы ведомства, "сразу после завершения технологических операций канал будет незамедлительно открываться для прохода судов".

Арки установят в календарные "окна"

В настоящее время структуры и ведомства, обеспечивающие судоходство в Керченском проливе, завершают проработку оптимальных условий движения по каналу с учетом графика стройки.

"Предполагается, что технологические операции по перевозке и установке арок будут проходить только в отведенные для этого календарные "окна", таких "окон" у строителей будет несколько. В эти дни суда смогут беспрепятственно проходить через Керчь-Еникальский канал, но с разрешения капитана морского порта Керчь.

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За сутки до начала перевозки арок строители сообщат об этом капитану порта, после чего он приостановит движение на фарватере, причем в течение одного временного "окна" ограничения не могут превышать 72 часов", - пояснили в инфоцентре.

В Росморречфлоте заверили, что "заранее проинформировали судовладельцев о предполагаемых датах морской операции, чтобы они могли скорректировать свои графики".

"Сегодня у нас достаточно площадей акватории по обе стороны пролива, включая якорные стоянки, где суда смогут находиться в ожидании прохода через канал", - привели в инфоцентре слова замглавы Росморречфлота Юрия Костина.

"И даже если пароход не успеет пройти пролив в свободное время, период ожидания будет небольшим. Как только строители завершат свою работу, лоцманы таманского и крымского управлений "Росморпорта" оперативно проведут суда", - отметил Костин.

Подготовка к уникальной операции

В инфоцентре сообщили, что подготовка к операции по перевозке и монтажу арочных пролетов Крымского моста идет согласно графику. Строители рассчитывают выполнить основные работы на фарватере до наступления осенних штормов.

Арочные пролетные строения - самые габаритные элементы Крымского моста. Протяженность каждого - 227 м. После установки на фарватерные опоры они обеспечат беспрепятственный пропуск судов через свободное пространство шириной 185 м и высотой 35 м от воды.

После окончательного завершения всех работ арочные пролеты будут поочередно перевезены и смонтированы на фарватерные опоры - сначала по железнодорожной части, затем - по автодорожной.

Керченский мост возводится за счет средств федерального бюджета в рамках ФЦП "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года" без привлечения внебюджетного финансирования.

Строительно-монтажные работы на объекте начались в феврале 2016 года. Общая стоимость проекта оценивается в 228 млрд рублей. Его протяженность - 19 км.