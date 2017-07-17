Строители объявили о готовности 10 из 19 км полотна моста через Керченский пролив

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июля. /ТАСС/. Специалисты объявили о готовности практически 10 из 19 километров мостового полотна автодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив, который свяжет Крым с материковой Россией. Об этом в понедельник сообщает информационный центр "Крымский мост".
"Мостовое полотно на сегодня уже готово практически на 10 километрах из 19 протяжения автодорожной части. И можно сказать, что на этих участках начаты некие финишные работы. Это окраска пролетных строений, это монтаж деформационных швов", - приведены в сообщении слова начальника ФКУ Упрдор "Тамань" Росавтодора (заказчик строительства) Романа Новикова. Он напомнил, что строители уже начали укладывать асфальт будущего моста.
"Что касается автодорожной части моста, учитывая, что ввод запланирован уже в следующем году, работы ведутся с некоторым опережением графика. На сегодняшний день по некоторым видам работ мы уже приближаемся к окончанию этих работ. Так, нам осталось погрузить всего 35 свай. Это всего 1% от общего объема, это по автодорожной части. Осталось произвести работы по сооружению 40 опор, что составляет менее 15% от общего объема", - рассказал Новиков.
По его словам, общий процент готовности моста - с учетом автодорожной и железнодорожной части - составляет порядка 55%.
Керченский мост возводится за счет средств федерального бюджета в рамках ФЦП "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года" без привлечения внебюджетного финансирования. Строительно-монтажные работы на объекте начались в феврале 2016 года. Общая стоимость проекта оценивается в 228 млрд рублей. Его протяженность - 19 километров.