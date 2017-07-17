Строители объявили о готовности 10 из 19 км полотна моста через Керченский пролив

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июля. /ТАСС/. Специалисты объявили о готовности практически 10 из 19 километров мостового полотна автодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив, который свяжет Крым с материковой Россией. Об этом в понедельник сообщает информационный центр "Крымский мост".

"Мостовое полотно на сегодня уже готово практически на 10 километрах из 19 протяжения автодорожной части. И можно сказать, что на этих участках начаты некие финишные работы. Это окраска пролетных строений, это монтаж деформационных швов", - приведены в сообщении слова начальника ФКУ Упрдор "Тамань" Росавтодора (заказчик строительства) Романа Новикова. Он напомнил, что строители уже начали укладывать асфальт будущего моста.

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"Что касается автодорожной части моста, учитывая, что ввод запланирован уже в следующем году, работы ведутся с некоторым опережением графика. На сегодняшний день по некоторым видам работ мы уже приближаемся к окончанию этих работ. Так, нам осталось погрузить всего 35 свай. Это всего 1% от общего объема, это по автодорожной части. Осталось произвести работы по сооружению 40 опор, что составляет менее 15% от общего объема", - рассказал Новиков.

По его словам, общий процент готовности моста - с учетом автодорожной и железнодорожной части - составляет порядка 55%.

Керченский мост возводится за счет средств федерального бюджета в рамках ФЦП "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года" без привлечения внебюджетного финансирования. Строительно-монтажные работы на объекте начались в феврале 2016 года. Общая стоимость проекта оценивается в 228 млрд рублей. Его протяженность - 19 километров.