ЕС поможет Украине определить модель использования ее подземных хранилищ газа

В Свердловской области сохранится высокий класс пожарной опасностиНовости Урала 17 июля, 9:28
Гендиректор WADA: РУСАДА идет в правильном направлении к восстановлениюСпорт 17 июля, 9:10
"Шелковый путь" Семена Якубова: как строитель КамАЗа построил "КамАЗ-мастер"Спорт 17 июля, 9:00
Халеп возглавила чемпионскую гонку WTA, Шарапова опустилась на 120-е местоСпорт 17 июля, 8:38
Столкновение самолета со стаей птиц стало причиной задержки рейсов "Уральских авиалиний"Новости Урала 17 июля, 8:33
Производители рыбы в РФ переходят на отечественную селекцию, отказываясь от импортаВ стране 17 июля, 8:00
Летающая мощь флота: чем вооружена морская авиация РоссииАрмия и ОПК 17 июля, 8:00
Третьяковская галерея открыла внутренний дворОбщество 17 июля, 7:58
Правительство утвердило изменения в правила дорожного движенияОбщество 17 июля, 6:43
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КИЕВ, 17 июля. /ТАСС/. Украина и Европейский союз начали реализацию проекта комплексного изучения украинских подземных хранилищ газа (ПХГ). Об этом сообщила в понедельник пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".
"Учредительное заседание состоялось 12 июля в офисе представительства ЕС на Украине. Реализовывать проект будет консорциум, в который входят один из мировых лидеров по управленческому консалтингу, французский оператор ПХГ (Storengy) и международная юридическая фирма (CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang)", - говорится в сообщении.
Как отмечает "Нафтогаз", проект финансируется Европейским союзом и "нацелен на разработку устойчивого экономического подхода к использованию украинских подземных хранилищ газа в контексте европейского и украинского энергетического рынка". "Этот проект позволит нам привлечь лучших консультантов к разработке оптимальной стратегии для уникальной инфраструктуры хранения газа на Украине", - заявил председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев.
Исследование предполагает прогнозирование спроса на услуги по хранению газа на следующие 20 лет и изучение возможностей Украины на рынке ПХГ. На основе полученных результатов будут разработаны несколько стратегических сценариев оптимального использования украинских подземных хранилищ газа. Технический аудит каждого объекта выполнит Storengy. В свою очередь CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang проанализирует действующую законодательную базу и ее соответствие Третьему энергетическому пакету и другим нормам ЕС.
"Нафтогаз Украины" владеет 100% акций "Укртрансгаза", управляющим крупнейшими ПХГ в Европе общей мощностью 31 млрд куб. м. В течение последних лет использовалось около 50% этой мощности. Украина намерена увеличить уровень использования хранилищ, в частности путем разработки привлекательных условий доступа для международных клиентов.
Storengy - дочерняя компания ENGIE, уже 60 лет проектирует, строит и эксплуатирует газохранилища. Оператор имеет 21 ПХГ во Франции, Германии и Великобритании общей мощностью 12,2 млрд куб. м. CMS Cameron Nabarro Olswang - международная юридическая фирма с главным офисом в Лондоне, предоставляет услуги различным отраслям, особенно энергетическому сектору. Компания входит в состав организации юридических фирм CMS и имеет 71 офис в 40 странах мира.