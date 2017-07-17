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ЕС поможет Украине определить модель использования ее подземных хранилищ газа

Экономика и бизнес
17 июля, 9:30 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 17, июля. /ТАСС

Как отмечает "Нафтогаз", проект "нацелен на разработку устойчивого экономического подхода к использованию" ПГХ "в контексте европейского и украинского энергетического рынка"

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КИЕВ, 17 июля. /ТАСС/. Украина и Европейский союз начали реализацию проекта комплексного изучения украинских подземных хранилищ газа (ПХГ). Об этом сообщила в понедельник пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".

"Учредительное заседание состоялось 12 июля в офисе представительства ЕС на Украине. Реализовывать проект будет консорциум, в который входят один из мировых лидеров по управленческому консалтингу, французский оператор ПХГ (Storengy) и международная юридическая фирма (CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang)", - говорится в сообщении.

Как отмечает "Нафтогаз", проект финансируется Европейским союзом и "нацелен на разработку устойчивого экономического подхода к использованию украинских подземных хранилищ газа в контексте европейского и украинского энергетического рынка". "Этот проект позволит нам привлечь лучших консультантов к разработке оптимальной стратегии для уникальной инфраструктуры хранения газа на Украине", - заявил председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев.

Исследование предполагает прогнозирование спроса на услуги по хранению газа на следующие 20 лет и изучение возможностей Украины на рынке ПХГ. На основе полученных результатов будут разработаны несколько стратегических сценариев оптимального использования украинских подземных хранилищ газа. Технический аудит каждого объекта выполнит Storengy. В свою очередь CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang проанализирует действующую законодательную базу и ее соответствие Третьему энергетическому пакету и другим нормам ЕС.

"Нафтогаз Украины" владеет 100% акций "Укртрансгаза", управляющим крупнейшими ПХГ в Европе общей мощностью 31 млрд куб. м. В течение последних лет использовалось около 50% этой мощности. Украина намерена увеличить уровень использования хранилищ, в частности путем разработки привлекательных условий доступа для международных клиентов.

Storengy - дочерняя компания ENGIE, уже 60 лет проектирует, строит и эксплуатирует газохранилища. Оператор имеет 21 ПХГ во Франции, Германии и Великобритании общей мощностью 12,2 млрд куб. м. CMS Cameron Nabarro Olswang - международная юридическая фирма с главным офисом в Лондоне, предоставляет услуги различным отраслям, особенно энергетическому сектору. Компания входит в состав организации юридических фирм CMS и имеет 71 офис в 40 странах мира.

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