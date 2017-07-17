МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. АФК "Система" заявила о техническом дефолте по кредитным обязательствам на сумму около 3,9 млрд руб. из-за ареста имущества по иску "Роснефти". Об этом сообщила пресс-служба АФК.

"Наступление технического дефолта связано с продолжающимся арестом принадлежащих корпорации и АО "Система-Инвест" акций МТС, "Медси" и БЭСК, наложенным Арбитражным судом Республики Башкортостан в рамках рассмотрения иска НК "Роснефть", АНК "Башнефть" и Республики Башкортостан к АФК "Система" и АО "Система-Инвест" о взыскании 170,6 млрд руб. убытков, якобы понесенных АНК "Башнефть" в связи с ее реорганизацией", - говорится в сообщении.

Технический дефолт обусловлен решением суда об аресте активов "Системы" и носит формальный характер, подчеркнули в пресс-службе АФК.

Представитель компании Сергей Копытов. заявил, что "Система" не ожидает предъявления от кредиторов требований о досрочном погашении обязательств.

"С 17 июля будут нарушены условия об аресте активов на сумму более $25 млн. Мы не ожидаем предъявления кредиторами требований о досрочном погашении данных обязательств, поскольку АФК обслуживает и планирует обслуживать все свои обязательства своевременно и в полном объеме", - заявил он.

По словам Копытова, "Система" продолжит работать для снятия ареста с имущества корпорации.

В свою очередь, в МТС (доля эффективного владения АФК в операторе 50,03%, из них напрямую "Системе" принадлежит 31,76%, которые арестованы по иску с "Роснефтью") заявили, что технический дефолт "Системы" не влияет на работу телекоммуникационной компании и ее долговые инструменты.

Акции АФК "Система" на торгах Московской биржи снижались на 3,4%, до 11,5 рубля за бумагу после сообщения компании о допущении технического дефолта. По состоянию на 10:35 мск снижение акций составило 2,4% или 11,625 руб. за бумагу.