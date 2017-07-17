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Курс доллара опустился ниже 59 руб.

Экономика и бизнес
17 июля, 10:03 дата обновления: 17 июля, 10:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, июля. /ТАСС

Курс евро поднялся до 67,76 руб.

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© Сергей Коньков/ТАСС

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже уменьшился на 13 копеек и составил 58,96 руб., свидетельствуют данные биржи. Таким образом, курс опустился ниже отметки в 59 руб. впервые с 3 июля 2017 г. Ранее на открытии торгов курс российской национальной валюты увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 4 копейки и достиг отметки в 59,13 руб. Курс евро вырос на 1 копейку, до уровня 67,76 руб. Индекс ММВБ в начале торгов вырос на 0,4% и достиг отметки в 1969,15 пункта.

Долларовый индекс РТС поднялся на 0,5%, до уровня 1049,05 пункта.

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