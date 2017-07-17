"Газпром" с начала года увеличил экспорт газа в Европу на 12%, добычу - на 19%

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. "Газпром" с 1 января по 15 июля 2017 г. добыл 248,8 млрд кубометров газа, что на 39,3 млрд кубометров или на 18,8% больше, чем за аналогичный период прошедшего года, говорится в сообщении российского газового холдинга.

Объем экспорта российского газа в дальнее зарубежье вырос за шесть с половиной месяцев на 11,3 млрд кубометров или на 12,3% по сравнению с тем же периодом 2016 г. Потребителям поставлено 102,9 млрд кубометров газа.

В частности, увеличились поставки в страны Северо-Западной и Центральной Европы (в Германию - на 16,7%, Австрию - на 77,2%, Чехию - на 24,8%, Словакию - на 25,8%).

Ранее сообщалось, что "Газпром" увеличил прогноз добычи в 2017 году до 450-454 млрд кубометров газа с 442,3 млрд кубометров. Газовый холдинг в отчетности по российским стандартам бухгалтерского учета сообщал, что пересмотрел прогноз добычи газа на текущий год, увеличив его до 442,3 млрд кубометров с 430,44 млрд кубометров - таким образом, по сравнению с прошлым годом добыча может вырасти на 5,5%. В 2016 году "Газпром" увеличил добычу на 0,6 млрд кубометров - до 419,1 млрд кубометров.

Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщал, что "Газпром" в 2016 году увеличил поставки газа в дальнее зарубежье на 12,5% по сравнению с 2015 г. - до более 179,3 млрд кубометров, что стало историческим максимумом. В текущем году экспорт может превысить 180 млрд кубометров газа.