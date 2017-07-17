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Станут ли россияне добровольно копить на старость

Экономика и бизнес
17 июля, 12:07 UTC+3

По мнению экспертов, лишь 5-8% населения могут позволить индивидуальные пенсионные накопления

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МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Будущее накопительной части пенсии, особенно в виде добровольных отчислений с зарплаты, туманно, поскольку доходы россиян слишком низкие, чтобы их часть отдавать в счет пенсии. Опрошенные ТАСС эксперты выразили опасения, что негосударственные пенсионные фонды (НПФ) не смогут выполнить свои обязательства по выплатам пенсионных накоплений в 2020 году и повторят судьбу некоторых банков.

За пять лет накопления получили 7,6 млн пенсионеров

В июле 2017 года исполнилось пять лет, как вступил в силу закон, определивший правила выплат накопительной части пенсии. До этого закона накопительная пенсия граждан формировалась, однако в отсутствии нормативной базы выплачиваться не могла. С 1 июля 2012 года граждане получили право на выплату накопительной части пенсии.

По данным ПФР, к сегодняшнему дню  с заявлением о выплате пенсионных накоплений в обратились более 7,6 млн пенсионеров. Из них подавляющее большинство обратившихся – 95% – получили свои пенсионные накопления в виде единовременной выплаты. Единовременная выплата в первую очередь рассчитана на мужчин моложе 1953 года рождения и женщин моложе 1957 года, за которых с 2002 по 2004 год работодатели уплачивали страховые взносы на накопительную пенсию по тарифу 2%.

По срочной пенсионной выплате вынесено более 19,6 тыс. решений, по выплатам в виде накопительной пенсии – 46,2 тыс. решений.  Средний размер единовременной выплаты составляет 11,5 тыс. рублей, срочной выплаты – 1 166 рублей, накопительной пенсии – 740 рублей.

При этом с 2014 года действует мораторий на накопительную часть пенсий, то есть все социальные взносы отправляются на выплату пенсий нынешним пенсионерам. В ближайшие два года "разморозка" пенсионных накоплений не предвидится, а Минфин и ЦБ предлагают с 2019 года запустить новый механизм накопительной пенсии, когда работники будут самостоятельно отчислять часть своей зарплаты на формирование будущей пенсии.

Хроника пенсионной реформы

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Крупномасштабная пенсионная реформа, которая должна была осуществить постепенный переход от распределительной системы к распределительно-накопительной, снизив тем самым нагрузку на бюджет и увеличив размер выплат,  стартовала в 2002 году. Изначально подразумевалось, что пенсия будет разделена на три части: базовую (гарантируется государством), страховую (пенсионные взносы, которые вычитаются из заработной платы и гарантируют выплаты после выхода на пенсию) и накопительную (реальные деньги на личном счету, которые до выхода на пенсию могут инвестироваться в ценные бумаги и другие активы).

Размер пенсии в новой пенсионной модели стал определяться не стажем работника, как было до 2002 года, а его реальным заработком и размером отчислений работодателя в ПФР. С 2002 г. начали осуществляться отчисления на накопительную часть пенсии (2-4%). С 2002 по 2004 гг. право на накопительную пенсию имели мужчины, родившиеся в 1953 года и позднее, и женщины, начиная с 1957 года рождения. С 2005 года из-за дефицита бюджета ПФР накопительную часть пенсии для всех граждан, родившихся до 1967 года, отменили, направив эти средства на финансирование страховой части пенсии.

Шаги по увеличению количества средств в системе пенсионных накоплений государство вновь стало предпринимать только с 2008 года. Тогда размер накопительной части пенсии для граждан, начиная с 1967 года рождения, был повышен с 4 до 6%. С 2009 года начала действовать и программа государственного софинансирования накопительной части трудовой пенсии, рассчитанная на десять лет.  В 2010 г. было ликвидировано разделение на базовую, страховую и накопительную части, пенсия стала состоять только из страховой и накопительной.

С 2014 года пенсионные накопления граждан "заморожены" в связи с непростой экономической ситуаций в стране, и 6% страховых взносов, предназначенные для формирования личных накоплений, направляются на страховые пенсии. 

Что предлагают Минфин и ЦБ

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Капитал на старость: власти готовят реформу системы пенсионных накоплений

Банк России и Минфин РФ в сентябре 2016 года представили предложения по модернизации системы пенсионных накоплений - концепцию "индивидуального пенсионного капитала" (ИПК). Предполагается, что система индивидуального пенсионного капитала заработает не позднее 1 января 2019 года, однако соответствующий законопроект Минфин пока не представил.

Представленная концепция ИПК предполагает автоматическое подключение граждан к формированию пенсионных накоплений. Вместо работодателя взносы будет делать сам работник: при поступлении на работу сотрудник будет автоматически регистрироваться в системе ИПК и автоматически до 6% от его зарплаты будет отчисляться в НПФ на его личный счет. При этом у граждан останется возможность отказаться от подписки. Стимулировать работодателей участвовать в системе предлагается налоговыми льготами.

В конце июня газета "Ведомости" со ссылкой на замминистра финансов Алексея Моисеева сообщила, что Минфин внесет изменения в концепцию, поскольку создание автоматической подписки граждан на пенсионные накопления без предварительного согласия нарушает Гражданский кодекс. Поскольку механизм публичной оферты не работает в отношении сложных финансовых инструментов, ввести ИПК по умолчанию и без подписи человека, не получится. Поэтому пункт об участии в системе ИПК будет встроен в типовой трудовой договор, но для этого потребуются изменения в Трудовом кодексе РФ.

Замминистра финансов Алексей Моисеев сообщил, что окончательная версия концепции ИПК находится в высокой степени доработки и до 24 июля будет внесена на рассмотрение Государственной Думы. Однако пока не все ее пункты согласованы с социальным боком правительства.

Бедным пенсия не по карману

Проректор Академии труда и социальных отношений (АТиСО), экс-замглавы Минздравсоцразвития РФ (в 2007-2012 гг.) Александр Сафонов, считает, что у концепции ИПК есть много недостатков.

Во-первых,  количество желающих отчислять на пенсию из своего заработка будет небольшим, поскольку в семьях с детьми чаще всего зарплата идет на текущие нужды, а средний заработок в РФ не превышает 22-25 тыс. рублей, во многих дотационных регионах -  17 тыс. рублей. "Поэтому семьи с детьми будут абсолютно не заинтересованы отдать от 1% до 6% на будущую пенсию. В нынешней экономической ситуации, при тех доходах, которые имеют работающие граждане, это практически невозможно", - сказал ТАСС эксперт.

По мнению Сафонова, лишь 8% населения, которые получают зарплату выше 100 тыс. рублей, могут позволить индивидуальные пенсионные накопления.  Оценки Ассоциации негосударственных пенсионных фондов еще ниже, не более 5-7% россиян.

С этим мнением солидарен заместитель директора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрий Горлин, который принимал активное участие в разработке Стратегии долгосрочного развития пенсионной системы РФ и является одним из ключевых разработчиков новой пенсионной формулы. По словам Горлина, идея ИПК  практически неосуществима, учитывая доходы россиян, а те граждане, которые имеют высокие доходы, могут вкладываться в более эффективные и надежные инструменты. "Но по крайней мере, это точно не пенсионные накопления в том виде, в каком они сейчас есть, потому что реальная доходность по ним не более 5%, что даже ниже инфляции прошлых лет и даже ниже депозитов в надежных российских банках", -  отметил Горлин.

Заместитель директора Института социальной политики ВШЭ Оксана Синявская считает, что население не будет вкладываться в ИПК по этим же двум причинам. "Во-первых, мы - страна с очень низкими доходами, и для большинства людей в приоритете расходы на образование детей, на здравоохранение, на уход за родителями, на жилье, не говоря уже о том, что очень многим необходимо нормально питаться и покупать одежду". А если у людей есть деньги, то, по мнению Синявской, они будут вкладываться в альтернативные финансовые инструменты с более высокой доходностью.

Судьба НПФ

Предварительная и неофициальная  оценка Банка России более оптимистична. В ЦБ считают,  в системе ИПК будут участвовать около 60% граждан, и в ближайшие 10 лет может быть привлечено порядка 4 трлн руб.   В НПФ сегодня застраховано 34,4 млн человек и находится 2,4 трлн пенсионных накоплений (данные ЦБ на за 1 квартал 2017 года). С 2011 года число застрахованных в НПФ выросло почти в три раза, а сумма накоплений в НПФ с 2011 года выросла в шесть раз.

Мнения экспертов насчет дальнейшей судьбы НПФ разделились. Например, экс-замглавы Минтруда Сафонов считает, что перед правительством стоит вопрос, что делать в 2020 году, когда надо будет выплачивать пенсию из накопительной части. "Первое – у негосударственных пенсионных фондов будет дефицит наличных денег для выплат по тем обязательствам, которые у них возникли, и они могут попасть в ту ситуацию, которую попадают банки, которые вынуждены потом закрываться, они перестают обсуживать своих клиентов", - заявил Сафонов.

"В 2020 году может наступить серьезный коллапс из-за того, что негосударственным пенсионным фондам придется выплачивать гражданам накопительную часть пенсии.  "Все эти годы негосударственные пенсионные фонды только собирали деньги. Дай Бог, чтобы не было так, как это происходит сейчас с банками", - считает Горлин.

А по мнению Синявской, объем выплат будет очень небольшой в ближайшие годы, и принципиально ничего с НПФ и пенсионной системой не случится. "Были переходные годы, низкая ставка потом мораторий, поэтому накоплений не так много. Основой источник доходов у пенсионеров  в ближайшие годы будет страховая пенсия", - уверена она. 

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