Станут ли россияне добровольно копить на старость

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Будущее накопительной части пенсии, особенно в виде добровольных отчислений с зарплаты, туманно, поскольку доходы россиян слишком низкие, чтобы их часть отдавать в счет пенсии. Опрошенные ТАСС эксперты выразили опасения, что негосударственные пенсионные фонды (НПФ) не смогут выполнить свои обязательства по выплатам пенсионных накоплений в 2020 году и повторят судьбу некоторых банков.

За пять лет накопления получили 7,6 млн пенсионеров

В июле 2017 года исполнилось пять лет, как вступил в силу закон, определивший правила выплат накопительной части пенсии. До этого закона накопительная пенсия граждан формировалась, однако в отсутствии нормативной базы выплачиваться не могла. С 1 июля 2012 года граждане получили право на выплату накопительной части пенсии.

По данным ПФР, к сегодняшнему дню с заявлением о выплате пенсионных накоплений в обратились более 7,6 млн пенсионеров. Из них подавляющее большинство обратившихся – 95% – получили свои пенсионные накопления в виде единовременной выплаты. Единовременная выплата в первую очередь рассчитана на мужчин моложе 1953 года рождения и женщин моложе 1957 года, за которых с 2002 по 2004 год работодатели уплачивали страховые взносы на накопительную пенсию по тарифу 2%.

По срочной пенсионной выплате вынесено более 19,6 тыс. решений, по выплатам в виде накопительной пенсии – 46,2 тыс. решений. Средний размер единовременной выплаты составляет 11,5 тыс. рублей, срочной выплаты – 1 166 рублей, накопительной пенсии – 740 рублей.

При этом с 2014 года действует мораторий на накопительную часть пенсий, то есть все социальные взносы отправляются на выплату пенсий нынешним пенсионерам. В ближайшие два года "разморозка" пенсионных накоплений не предвидится, а Минфин и ЦБ предлагают с 2019 года запустить новый механизм накопительной пенсии, когда работники будут самостоятельно отчислять часть своей зарплаты на формирование будущей пенсии.

Хроника пенсионной реформы

Крупномасштабная пенсионная реформа, которая должна была осуществить постепенный переход от распределительной системы к распределительно-накопительной, снизив тем самым нагрузку на бюджет и увеличив размер выплат, стартовала в 2002 году. Изначально подразумевалось, что пенсия будет разделена на три части: базовую (гарантируется государством), страховую (пенсионные взносы, которые вычитаются из заработной платы и гарантируют выплаты после выхода на пенсию) и накопительную (реальные деньги на личном счету, которые до выхода на пенсию могут инвестироваться в ценные бумаги и другие активы).

Размер пенсии в новой пенсионной модели стал определяться не стажем работника, как было до 2002 года, а его реальным заработком и размером отчислений работодателя в ПФР. С 2002 г. начали осуществляться отчисления на накопительную часть пенсии (2-4%). С 2002 по 2004 гг. право на накопительную пенсию имели мужчины, родившиеся в 1953 года и позднее, и женщины, начиная с 1957 года рождения. С 2005 года из-за дефицита бюджета ПФР накопительную часть пенсии для всех граждан, родившихся до 1967 года, отменили, направив эти средства на финансирование страховой части пенсии.

Шаги по увеличению количества средств в системе пенсионных накоплений государство вновь стало предпринимать только с 2008 года. Тогда размер накопительной части пенсии для граждан, начиная с 1967 года рождения, был повышен с 4 до 6%. С 2009 года начала действовать и программа государственного софинансирования накопительной части трудовой пенсии, рассчитанная на десять лет. В 2010 г. было ликвидировано разделение на базовую, страховую и накопительную части, пенсия стала состоять только из страховой и накопительной.

С 2014 года пенсионные накопления граждан "заморожены" в связи с непростой экономической ситуаций в стране, и 6% страховых взносов, предназначенные для формирования личных накоплений, направляются на страховые пенсии.

Что предлагают Минфин и ЦБ

Банк России и Минфин РФ в сентябре 2016 года представили предложения по модернизации системы пенсионных накоплений - концепцию "индивидуального пенсионного капитала" (ИПК). Предполагается, что система индивидуального пенсионного капитала заработает не позднее 1 января 2019 года, однако соответствующий законопроект Минфин пока не представил.

Представленная концепция ИПК предполагает автоматическое подключение граждан к формированию пенсионных накоплений. Вместо работодателя взносы будет делать сам работник: при поступлении на работу сотрудник будет автоматически регистрироваться в системе ИПК и автоматически до 6% от его зарплаты будет отчисляться в НПФ на его личный счет. При этом у граждан останется возможность отказаться от подписки. Стимулировать работодателей участвовать в системе предлагается налоговыми льготами.

В конце июня газета "Ведомости" со ссылкой на замминистра финансов Алексея Моисеева сообщила, что Минфин внесет изменения в концепцию, поскольку создание автоматической подписки граждан на пенсионные накопления без предварительного согласия нарушает Гражданский кодекс. Поскольку механизм публичной оферты не работает в отношении сложных финансовых инструментов, ввести ИПК по умолчанию и без подписи человека, не получится. Поэтому пункт об участии в системе ИПК будет встроен в типовой трудовой договор, но для этого потребуются изменения в Трудовом кодексе РФ.

Замминистра финансов Алексей Моисеев сообщил, что окончательная версия концепции ИПК находится в высокой степени доработки и до 24 июля будет внесена на рассмотрение Государственной Думы. Однако пока не все ее пункты согласованы с социальным боком правительства.

Бедным пенсия не по карману

Проректор Академии труда и социальных отношений (АТиСО), экс-замглавы Минздравсоцразвития РФ (в 2007-2012 гг.) Александр Сафонов, считает, что у концепции ИПК есть много недостатков.

Во-первых, количество желающих отчислять на пенсию из своего заработка будет небольшим, поскольку в семьях с детьми чаще всего зарплата идет на текущие нужды, а средний заработок в РФ не превышает 22-25 тыс. рублей, во многих дотационных регионах - 17 тыс. рублей. "Поэтому семьи с детьми будут абсолютно не заинтересованы отдать от 1% до 6% на будущую пенсию. В нынешней экономической ситуации, при тех доходах, которые имеют работающие граждане, это практически невозможно", - сказал ТАСС эксперт.

По мнению Сафонова, лишь 8% населения, которые получают зарплату выше 100 тыс. рублей, могут позволить индивидуальные пенсионные накопления. Оценки Ассоциации негосударственных пенсионных фондов еще ниже, не более 5-7% россиян.

С этим мнением солидарен заместитель директора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрий Горлин, который принимал активное участие в разработке Стратегии долгосрочного развития пенсионной системы РФ и является одним из ключевых разработчиков новой пенсионной формулы. По словам Горлина, идея ИПК практически неосуществима, учитывая доходы россиян, а те граждане, которые имеют высокие доходы, могут вкладываться в более эффективные и надежные инструменты. "Но по крайней мере, это точно не пенсионные накопления в том виде, в каком они сейчас есть, потому что реальная доходность по ним не более 5%, что даже ниже инфляции прошлых лет и даже ниже депозитов в надежных российских банках", - отметил Горлин.

Заместитель директора Института социальной политики ВШЭ Оксана Синявская считает, что население не будет вкладываться в ИПК по этим же двум причинам. "Во-первых, мы - страна с очень низкими доходами, и для большинства людей в приоритете расходы на образование детей, на здравоохранение, на уход за родителями, на жилье, не говоря уже о том, что очень многим необходимо нормально питаться и покупать одежду". А если у людей есть деньги, то, по мнению Синявской, они будут вкладываться в альтернативные финансовые инструменты с более высокой доходностью.

Судьба НПФ

Предварительная и неофициальная оценка Банка России более оптимистична. В ЦБ считают, в системе ИПК будут участвовать около 60% граждан, и в ближайшие 10 лет может быть привлечено порядка 4 трлн руб. В НПФ сегодня застраховано 34,4 млн человек и находится 2,4 трлн пенсионных накоплений (данные ЦБ на за 1 квартал 2017 года). С 2011 года число застрахованных в НПФ выросло почти в три раза, а сумма накоплений в НПФ с 2011 года выросла в шесть раз.

Мнения экспертов насчет дальнейшей судьбы НПФ разделились. Например, экс-замглавы Минтруда Сафонов считает, что перед правительством стоит вопрос, что делать в 2020 году, когда надо будет выплачивать пенсию из накопительной части. "Первое – у негосударственных пенсионных фондов будет дефицит наличных денег для выплат по тем обязательствам, которые у них возникли, и они могут попасть в ту ситуацию, которую попадают банки, которые вынуждены потом закрываться, они перестают обсуживать своих клиентов", - заявил Сафонов.

"В 2020 году может наступить серьезный коллапс из-за того, что негосударственным пенсионным фондам придется выплачивать гражданам накопительную часть пенсии. "Все эти годы негосударственные пенсионные фонды только собирали деньги. Дай Бог, чтобы не было так, как это происходит сейчас с банками", - считает Горлин.

А по мнению Синявской, объем выплат будет очень небольшой в ближайшие годы, и принципиально ничего с НПФ и пенсионной системой не случится. "Были переходные годы, низкая ставка потом мораторий, поэтому накоплений не так много. Основой источник доходов у пенсионеров в ближайшие годы будет страховая пенсия", - уверена она.