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"АвтоВАЗ" намерен сократить более 8 тыс. сотрудников в 2017-2018 годах

Экономика и бизнес
17 июля, 11:38 дата обновления: 17 июля, 12:13 UTC+3

Полпред президента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич подчеркнул, что администрация предприятия при этом не должна создавать социальной напряженности

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Материал из 1 страницы
© Андрей Холмов/ТАСС

ТАСС, 17 июля. "АвтоВАЗ" планирует сократить более 8 тыс. человек в 2017-2018 годах, сообщил в понедельник полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич на совещании по вопросам развития "АвтоВАЗа".

"По информации "АвтоВАЗа", 6 тыс. человек в текущем году и еще 2,2 тыс. человек в 2018 году [будут сокращены]", - сказал он.

Как подчеркнул Бабич, сейчас важно, чтобы пакеты социальных гарантий по отношению к высвобождаемым кадрам акционерами "АвтоВАЗа" были сохранены.

"Люди должны получить все положенные выплаты, люди должны получить новые профессии, новые хорошо оплаченные рабочие места. Все мероприятия администрация предприятия должна выполнить так, чтобы не создавать социальной напряженности", - уточнил полпред.

Он отметил, что автомобильная отрасль всегда одной из первых ощущает кризисные явления, но многие страны оказывают прямую поддержку автопрому на возвратной основе.

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