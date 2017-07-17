ЕС дал торговые преференции Украине на три года с 1 сентября

БРЮССЕЛЬ, 17 июля. /ТАСС/. Совет ЕС завершил в понедельник процедуру принятия временных торговых преференций для Украины сроком на три года. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении Совета ЕС на уровне глав МИД. Решение вступит в силу с 1 сентября 2017 года.

"Благодаря сегодняшнему решению мы позволим экспортировать в ЕС большее количество продуктов. Это наш долг, поддерживать Украину и укреплять политические и торговые связи, в особенности перед лицом конфликта на ее территории", - говорится в заявлении.

4 июля эти меры одобрил Европарламент. Автор проекта, польский евродепутат Ярослав Валенса тогда заявил о желании поддержать реформы, которые проводятся на Украине, укрепить малые и средние предприятия и создать условия для роста товарооборота. Он также выразил надежду, что эти средства "укрепят наши отношения и окажут эффективную помощь Украине, будут экономически и политически выгодными для украинского народа".

Принятый документ, в частности, предусматривает введение дополнительных квот, по которым украинские производители смогут беспошлинно ввозить свою продукцию на европейский рынок. В первую очередь это касается сельхозпроизводителей: ЕС выделяет Украине ежегодную квоту на беспошлинный ввоз томатов (3 тыс. тонн), пшеницы (65 тыс. тонн), кукурузы (625 тыс. тонн), ячменя (325 тыс. тонн). При этом за время обсуждения документа квоты ЕС для Украины были пересмотрены в сторону уменьшения с учетом интересов европейских производителей.

Торговые преференции вводятся для Украины в рамках соглашения об ассоциации с ЕС. При этом в документе подчеркивается, что одним из главных требований к Киеву остается борьба с коррупцией и соблюдение демократических стандартов.

"Статьи 2 и 3 соглашения об ассоциации предусматривают, что соблюдение принципов демократии, прав человека и уважение фундаментальных свобод и принципа верховенства закона, равно как усилия по борьбе с коррупцией и организованной преступностью и меры по продвижению устойчивого развития и идеи эффективной многосторонности, составляют основу отношений с Украиной", - указывается в документе.