Пивоваренная компания "Балтика" начала экспортные поставки в Республику Конго

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июля. /ТАСС/. Пивоваренная компания "Балтика" начала экспортные поставки в Демократическую Республику Конго. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба компании.
"Освоение рынка было решено начать со столицы государства - Киншасы - с населением около 15 млн человек. Безалкогольный напиток "Балтика 0" зерновой скоро можно будет приобрести в магазинах популярных торговых сетей Shoprite, Extra Plus и Kin Mart, в малой рознице при заправках и на специализированных оптовых площадках. Контейнер с первой партией продукта объемом 10 тыс. л уже отправился из порта Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении.
"Балтика" уже 10 лет поставляет продукцию в Африку - поставки на этот континент составляют 10% продаж в страны дальнего зарубежья. На сегодняшний день крупнейшим экспортным направлением для компании в Африке является Танзания.
Carlsberg Group - датская пивоваренная компания, основана в 1847 году. "Балтика", входящая в Carlsberg, помимо восьми заводов в России, имеет один завод в Азербайджане, две собственные солодовни в Туле и Ярославле, а также развивает собственный агропроект.
Компания в 2015 году закрыла два завода в Челябинске и Красноярске и сократила 560 сотрудников. Совокупная мощность оставшихся заводов составляет 40 млн гл в год.