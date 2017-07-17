Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 августа понизится на $6,5

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МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Экспортная пошлина на нефть в России с 1 августа 2017 года, согласно расчетам Минфина, понизится на $6,5 и составит $74,4 за т, говорится в материалах министерства.
В настоящее время экспортная пошлина на нефть составляет $80,9 за т.
Средняя цена на нефть Urals за период мониторинга с 15 июня по 14 июля составила $45,65955 за баррель, или $333,3 за т.
По данным Минфина, пошлина на высоковязкую нефть понизится до $11,2 с $12,4. Льготная ставка пошлины на нефть для ряда месторождений Восточной Сибири, каспийских месторождений и Приразломного месторождения в связи с новой формулой расчета, принятой в рамках налогового маневра в нефтяной отрасли, остается на нулевом уровне.
Пошлина на светлые нефтепродукты и масла составит $22,3 за т, на темные - $74,4. Пошлина на экспорт товарного бензина понизится до $22,3, прямогонного (нафта) - до $40,9 с прежних $44,4 за т. Пошлина на сжиженный газ остается на нулевом уровне, пошлина на кокс понизится до $4,8 за т.