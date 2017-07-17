Минприроды запросило у правительства 8,7 млрд на увеличение штата лесных инспекторов

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МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Министерство природных ресурсов и экологии РФ просит у правительства РФ 8,7 млрд рублей на увеличение численности государственных лесных инспекторов с 19 тыс. до 27 тыс. человек к 2020 году.
Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.
"Выделение дополнительного финансирования в период 2018-2020 годов в размере 8775,5 млн рублей даст возможность увеличить численность государственных лесных инспекторов до 26970 единиц", - говорится в сообщении.
Согласно нормативу, принятому в 2014 году, численность лесных инспекторов должна составлять 39991 человек на 1,5 млрд га. Но на 2016 год штатная численность государственных лесных инспекторов составила всего 20717 человек, а фактическая - 19089 человек.
Лесные инспекторы контролируют соблюдение лесного законодательства непосредственно на месте. Они следят за пожарной безопасностью, препятствуют незаконной рубке деревьев, несанкционированной охоте и повреждению лесной инфраструктуры. Права и обязанности государственных лесных инспекторов прописаны в Лесном кодексе РФ.