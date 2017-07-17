Медведев указал на необходимость поддержать начавшийся рост разных отраслей экономики РФ

ГОРКИ, 17 июля. /ТАСС/. Работа над проектом нового федерального бюджета должна быть нацелена, в том числе, на поддержку начавшегося роста промышленности и других секторов экономики РФ. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, открывая в Горках совещания по расходам федерального бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов.

Он отметил, что в понедельник на двух совещаниях будут обсуждаться сначала бюджетные расходы в гражданской промышленности, сферах транспорта, связи, энергетики, науки и природных ресурсов, а затем - финансирование сельского хозяйства.

"Будем это делать [обсуждать расходы бюджета] не только с учетом необходимости сбалансировать потребности отраслей и реальные возможности бюджета, но и для того, чтобы поддержать начавшийся рост, который, кстати, все заметнее проявляется именно в тех секторах экономики, которые сегодня у нас значатся в повестке дня", - сказал глава правительства.

Медведев подчеркнул, что самый большой объем финансирования традиционно предусмотрен для транспорта. "Хорошие дороги - это, конечно, дорогое удовольствие, но и польза от них немаленькая - и для людей, и для бизнеса; улучшается торговля, большие возможности получают те компании, которые строят свое дело вокруг магистралей", - сказал премьер.

Говоря о развитии гражданской промышленности, Медведев напомнил о функционировании профильной программы и других мерах поддержки этого сектора, в том числе, касающихся продвижения российской продукции на международных рынках.

"Наши усилия и по поддержке промышленности, и по развитию транспорта дают результаты. По итогам первых пяти месяцев [текущего года] промышленное производство растет более динамично, чем в тот же период прошлого года, это же можно сказать и про грузооборот", - заметил глава кабмина.

В сфере связи и информационных технологий правительство также предприняло ряд шагов, напомнил премьер: действует программа "Информационное общество". "Нужно постоянно наращивать охват страны современными технологиями, активнее внедрять их в повседневную жизнь", - подчеркнул Медведев.

В совещаниях принимают участие вице-премьеры РФ Аркадий Дворкович, Дмитрий Рогозин и Александр Хлопонин, помощник президента РФ Андрей Белоусов, глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева, глава Минприроды Сергей Донской, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, глава Минкомсвязи Николай Никифоров, министр энергетики Александр Новак, глава Минэкономразвития Максим Орешкин, глава Минфина Антон Силуанов, министр транспорта Максим Соколов, глава Счетной палаты Татьяна Голикова, председатель думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров, руководитель Федерального агентства научных организаций Михаил Котюков и другие.