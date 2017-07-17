ФАС потребовала от "большой четверки" операторов связи отменить роуминг по РФ внутри сети

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение "большой четверке" операторов связи ("Билайн", МТС, "Мегафон", Tele2) по внутрисетевому роумингу и требует изменить тарифы в течение 14 дней. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Согласно предупреждению, четверка мобильных операторов связи должна изменить тарифы на услуги связи в поездках, исключив необоснованную разницу цен. Операторы связи должны изменить условия тарифных планов в течение 14 дней с момента получения предупреждения, а также уведомить абонентов о таких изменениях в порядке, установленном действующим законодательством, то есть за 10 дней до введения новых условий", - поясняется в сообщении. Таким образом, тарифы должны быть введены в действие через 24 дня.

Глава управления по контролю над ИТ и связью ФАС Елена Заева пояснила журналистам, что речь идет о полной отмене внутрисетевого роуминга (когда абонент перемещается из одного региона в другой, при этом остается в сети одного оператора). По ее словам, тарифы на связь для абонентов внутри сети одного оператора должны быть экономически обоснованы и не должны зависеть от того, где находится абонент. "Наше предупреждение, вот это первое, оно касается ситуации, когда абонент выезжает в другой регион, но остается в сети связи своего оператора", - сказала Заева.

Как отмечается в сообщении ФАС, антимонопольная служба выявила нарушение закона о защите конкуренции, которые выразились в установлении и поддержании разных тарифов на услуги сотовой связи в домашнем регионе и поездках по России. ФАС выяснила, что чем дороже тарифный план у абонента, тем меньше для такого абонента разница в тарифах на услуги сотовой связи дома и поездках. "После анализа ценовых предложений, а также условий технической организации оказания услуг связи, ФАС России установила, что эти действия ни экономически, ни технологически не обоснованы", - пояснили в ФАС.

МТС и "Вымпелком", Tele2 отказались от комментариев. В "Мегафоне" пока не ответили на запрос ТАСС.

Если операторы не исполнят предупреждение в установленный законом срок, то ФАС возбудит антимонопольное дело, указала Заева. "На рассмотрение дела закон отводит три месяца, в случае необходимости срок может быть продлен на шесть месяцев", - пояснила она. Далее комиссия ФАС принимает решение и, в случае обнаружения нарушения, выдает предписание. Компания может обжаловать это предписание в суде, тогда срок его исполнения будет приостановлен.

Заева пояснила, что если операторы в срок выполнят предписание об устранении признаков нарушения антимонопольного законодательства, то административная ответственность не наступает и штраф назначен не будет. Однако если ФАС возбудит дело и признает факт нарушения - то для операторов наступает административная ответственность, добавила она.

Помимо штрафов у ФАС есть и другой вариант, как заставить операторов выполнять требования. "У антимонопольного органа есть еще такой инструмент, как перечисление в федеральный бюджет необоснованно полученного дохода. Мы вправе применить эту норму", - отметила Заева.

Национальный роуминг

Ранее глава ФАС Игорь Артемьев в интервью ТАСС заявил, что ведомство добьется отмены роуминга в России. Сейчас в стране действует национальный и внутрисетевой роуминг, а также отдельный роуминг по Крыму. Внутрисетевой роуминг действует в пределах одной сети на территории всей страны и отличается по регионам. Национальный роуминг действует, когда сеть определенного оператора отсутствует в каком-либо регионе.

Заева отметила, что ФАС еще не высказала позицию в отношении национального роуминга - ситуации, когда абонент доплачивает больше, когда выезжает в другой регион и попадает в сеть другого оператора. "Мы ее выскажем до конца этой недели", - отметила она.