Путин 18 июля посетит МАКС и проведет совещание о развитии авиастроения

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МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 18 июля посетит Международный авиационно-космический салон МАКС-2017 и проведет совещание о развитии гражданского авиастроения. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
"Глава государства осмотрит авиационную выставку, ознакомится с серийными, опытными и экспериментальными образцами и разработками авиационно-космической отрасли российского и иностранного производства, а также проведет рабочее совещание по вопросам развития гражданского авиастроения", - отмечается в сообщении.
Международный авиационно-космический салон МАКС является одним из крупнейших мировых салонов. Его история началась 25 лет назад с проведения в городе Жуковском "МосАэроШоу". На МАКС-2017 будут представлены 700 российских и 180 иностранных корпораций и компаний из 36 государств.