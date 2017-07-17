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Путин 18 июля посетит МАКС и проведет совещание о развитии авиастроения

Экономика и бизнес
17 июля, 15:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, июля. /ТАСС

Глава государства осмотрит выставку, ознакомится с серийными, опытными и экспериментальными образцами и разработками авиационно-космической отрасли российского и иностранного производства

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МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 18 июля посетит Международный авиационно-космический салон МАКС-2017 и проведет совещание о развитии гражданского авиастроения. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

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"Глава государства осмотрит авиационную выставку, ознакомится с серийными, опытными и экспериментальными образцами и разработками авиационно-космической отрасли российского и иностранного производства, а также проведет рабочее совещание по вопросам развития гражданского авиастроения", - отмечается в сообщении.

Международный авиационно-космический салон МАКС является одним из крупнейших мировых салонов. Его история началась 25 лет назад с проведения в городе Жуковском "МосАэроШоу". На МАКС-2017 будут представлены 700 российских и 180 иностранных корпораций и компаний из 36 государств.

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