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Выплаты кредиторам обанкротившегося Татфондбанка начнутся в сентябре

Экономика и бизнес
17 июля, 15:19 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 17, июля. /ТАСС

На 1 июля конкурсному управляющему Татфондбанка предъявлены требования свыше 16 тыс. заявителей на общую сумму 523,8 млрд рублей

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КАЗАНЬ, 17 июля. /ТАСС/. Первые выплаты кредиторам обанкротившегося Татфондбанка начнутся в конце сентября 2017 года. Об этом сообщил представитель Госкорпорации "Агентство по страхованию вкладов" Михаил Захваткин в понедельник на собрании кредиторов банка.

"Первые выплаты кредиторам банка должны начаться в конце сентября этого года", - сказал он.

На 1 июля конкурсному управляющему Татфондбанка предъявлены требования свыше 16 тыс. заявителей на общую сумму 523,8 млрд рублей. Из них в реестр кредиторов включено требования свыше 10 тыс. кредиторов на сумму свыше 100 млрд рублей. Дата закрытия реестра - 31 июля этого года. На 1 июля поступления денежных средств в конкурсную массу банка составили 4,54 млрд рублей.

С конца декабря 2016 года в Татарстане разразился банковский кризис. 3 марта Банк России отозвал лицензии у Татфондбанка, Интехбанка и Анкор банка. 5 апреля регулятор лишил лицензии еще один местный банк - Татагропромбанк, который занимал 400-е место по величине активов в РФ, согласно данным отчетности на 1 марта 2017 года. По решению Арбитражного суда Татарстана они признаны банкротами.

28 апреля Банк России ввел временную администрацию в Спурт банке на шесть месяцев и мораторий на удовлетворение требований кредиторов сроком на три месяца.

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