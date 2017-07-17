Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.07:
$ 59.07
€ 67.62
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"АвтоВАЗ" впервые за последние годы начал прием новых сотрудников

Экономика и бизнес
17 июля, 15:17 дата обновления: 17 июля, 15:22 UTC+3 САМАРА САМАРА 17, июля. /ТАСС

Компания может до конца июля получить субсидию на поддержание занятости, заявил председатель совета директоров "АвтоВАЗа" Сергей Скворцов

Поделиться
Материал из 1 страницы

САМАРА, 17 июля. /ТАСС/. "АвтоВАЗ" возобновил прием новых сотрудников, взяты 150 рабочих, сообщила в понедельник пресс-служба автоконцерна.

"АвтоВАЗ" впервые за последние годы начал прием персонала - 150 молодых рабочих были приняты на линию B0, 180 талантливых инженеров присоединятся до конца года к команде инжиниринга предприятия", - говорится в сообщении пресс-службы.

Смотрите также

"Копейка", "шестерка" или "девятка": как хорошо вы разбираетесь в продукции АвтоВАЗа?

Одновременно с этим компания в понедельник официально подтвердила объявленную в феврале этого года информацию о сокращении 740 человек, не занятых в основном производстве. Как подчеркнули в пресс-службе, на заводе реализуется пенсионная программа с корпоративными выплатами сотрудникам, принявшим решение уйти на пенсию, а также программа поддержки персонала, переходящего к другим работодателям.

"Продолжает развиваться проект индустриального парка "АвтоВАЗа", в котором создаются рабочие места для сотрудников автозавода, не занятых в основном производстве. На данный момент в состав парка переведено около 800 работников предприятия. В планах компании - стабильное развитие этого проекта, с переводом на новые рабочие места нескольких тысяч человек в ближайшие два года", - сообщает пресс-служба.

Председатель совета директоров компании Сергей Скворцов заявил, что "АвтоВАЗ" может до конца июля получить государственную субсидию на поддержку занятости.

"Процесс выделения субсидий на поддержание занятости "АвтоВАЗа" еще обсуждается. Я думаю, что этот вопрос решится в течение июля месяца",- сказал он.

Индустриальный парк является структурной единицей "АвтоВАЗа", его сотрудники обеспечиваются тем же социальным пакетом, что и сотрудники автозавода.

Как сообщил в понедельник полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич, "АвтоВАЗ" планирует сократить более 8 тыс. человек в 2017-2018 гг.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Виндзоры: 100 лет перемен
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
С Романовыми до конца. Судьбы слуг и приближенных императорской семьи, расстрелянных в доме Ипатьева
Фото
Первый в России катер из композитных материалов Pacifico Adventure 72
5
Резидент свободного порта Владивосток построил первый в РФ катер из композитных материалов
6
Вологодские аграрии из-за непогоды отстают втрое по темпам уборки урожая
5
Японская делегация чиновников и бизнесменов вернулась после первой поездки на Южные Курилы
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Россияне больше всего опасаются роста цен и потери сбережений
2
В Кремле обратили внимание на публикации о свадьбе дочери судьи на Кубани
3
ФАС потребовала от "большой четверки" операторов связи изменить стоимость услуг в поездках
4
Замглавы Минпромторга: россияне смогут приобретать деревянные дома по льготной ставке
5
Минздрав прокомментировал возможный запрет продажи алкоголя в выходные
6
ЦИК: бюро "Яблока" не имело права выдвигать Ройзмана на губернаторские выборы
7
ЕС дал торговые преференции Украине на три года с 1 сентября
Темы дня
Реклама