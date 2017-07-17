"АвтоВАЗ" впервые за последние годы начал прием новых сотрудников

САМАРА, 17 июля. /ТАСС/. "АвтоВАЗ" возобновил прием новых сотрудников, взяты 150 рабочих, сообщила в понедельник пресс-служба автоконцерна.

"АвтоВАЗ" впервые за последние годы начал прием персонала - 150 молодых рабочих были приняты на линию B0, 180 талантливых инженеров присоединятся до конца года к команде инжиниринга предприятия", - говорится в сообщении пресс-службы.

Одновременно с этим компания в понедельник официально подтвердила объявленную в феврале этого года информацию о сокращении 740 человек, не занятых в основном производстве. Как подчеркнули в пресс-службе, на заводе реализуется пенсионная программа с корпоративными выплатами сотрудникам, принявшим решение уйти на пенсию, а также программа поддержки персонала, переходящего к другим работодателям.

"Продолжает развиваться проект индустриального парка "АвтоВАЗа", в котором создаются рабочие места для сотрудников автозавода, не занятых в основном производстве. На данный момент в состав парка переведено около 800 работников предприятия. В планах компании - стабильное развитие этого проекта, с переводом на новые рабочие места нескольких тысяч человек в ближайшие два года", - сообщает пресс-служба.

Председатель совета директоров компании Сергей Скворцов заявил, что "АвтоВАЗ" может до конца июля получить государственную субсидию на поддержку занятости.

"Процесс выделения субсидий на поддержание занятости "АвтоВАЗа" еще обсуждается. Я думаю, что этот вопрос решится в течение июля месяца",- сказал он.

Индустриальный парк является структурной единицей "АвтоВАЗа", его сотрудники обеспечиваются тем же социальным пакетом, что и сотрудники автозавода.

Как сообщил в понедельник полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич, "АвтоВАЗ" планирует сократить более 8 тыс. человек в 2017-2018 гг.