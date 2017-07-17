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Moody's понизило рейтинг "Силовых машин" до B2 с B1 с "негативным" прогнозом

Экономика и бизнес
17 июля, 15:17 дата обновления: 17 июля, 15:26 UTC+3

Снижение рейтинга обусловлено опасениями агентства, что финансовый профиль компании может ослабнуть в текущем году

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МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Moody's понизило корпоративный рейтинг "Силовых машин" до B2 с B1, а также рейтинг вероятности дефолта компании до B2-PD с B1-PD. Прогноз по рейтингам - "негативный", говорится в сообщении агентства.

Как отмечается в сообщении, снижение рейтинга обусловлено опасениями Moody's, что финансовый профиль "Силовых машин" может ослабнуть в текущем году. Это обстоятельство может отрицательно сказаться на ликвидности компании.

"Силовые машины" занимаются проектированием, изготовлением и комплектной поставкой оборудования для тепловых, атомных, гидравлических и газотурбинных электростанций. Компания входит в десятку мировых лидеров по объему установленного оборудования (в 57 странах), ее штат достигает 17 тыс. человек. В состав компании входят Ленинградский металлический завод, "Электросила", Калужский турбинный завод, совместные предприятия с японской корпорацией Toshiba и с германским Siemens.

СП Siemens и "Силовых машин" - ООО "Сименс технологии газовых турбин" - выполняло заказ на поставки турбин для реализации проекта в Тамани. В германском концерне заявили, что как минимум две из четырех турбин в нарушение условий контракта были поставлены в Крым. 11 июля арбитражный суд Москвы зарегистрировал связанный с этим иск Siemens к компании "Технопромэкспорт" (входит в Ростех).

Компанию "Силовые машины" контролирует основной акционер "Северстали" Алексей Мордашов.

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