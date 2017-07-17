Дворкович попросил губернаторов стимулировать развитие инфраструктуры для электромобилей

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович подписал резолюцию с обращением к руководителям регионов "оказывать поддержку и стимулирование развития зарядной и дорожной инфраструктуры для электромобилей, в том числе по обеспечению доступа электромобилей на выделенные полосы для маршрутных транспортных средств".

Как сообщается на официальном сайте правительства РФ, данную резолюцию Дворкович подписал в связи со вступлением в силу постановления кабинета министров по внесению изменений в Правила дорожного движения и введению новых терминов "электромобиль" и "гибридный автомобиль", соответствующих дорожных знаков и дорожной разметки.

На сайте правительства отмечается, что "внесенные в Правила дорожного движения изменения позволят органам государственной власти и местного самоуправления регулировать режим проезда по территории населенных пунктов, предоставляя преференции для экологически чистых транспортных средств".

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление кабмина об изменениях в Правилах дорожного движения. Этим документом для защиты окружающей среды от воздействия выбросов автомобилями вредных веществ введены новые дорожные знаки особых предписаний "Зона с ограничением экологического класса механических транспортных средств", "Зона с ограничением экологического класса грузовых автомобилей", знак дополнительной информации "Экологический класс транспортного средства", новые термины. В связи с ускоренным развитием экологически чистого вида транспорта с целью обозначения мест зарядки электромобилей и обеспечения возможности их парковки в таких местах введены новые термины "электромобиль", "гибридный автомобиль", соответствующие дорожные знаки и разметки.