Более 30 инвестпроектов на 2,6 млрд руб. завершены с начала года в Чечне

ГРОЗНЫЙ, 17 июля. /ТАСС/. Свыше 30 инвестиционных проектов общей стоимостью 2,6 млрд рублей завершились в Чечне с начала 2017 года. Об этом в рамках бизнес-сессии "Инвестируй в Кавказ" в Грозном сообщил и. о. министра экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республики Руслан Букулов.

"Благоприятные условия для ведения бизнеса позволяют привлекать в регион инвесторов со своими капиталами, в республике сохраняется положительная динамика по привлеченным инвестициям. С начала 2017 года завершена реализация 33 инвестиционных проектов общей стоимостью 2,6 млрд рублей, создано 395 рабочих мест. На стадии реализации находится 235 инвестиционных проектов общей стоимостью свыше 313 млрд рублей, планируется к созданию более 17,5 тыс. рабочих мест", - сообщил он.

В 2016 году общий объем инвестиций в регион составил 62 млрд рублей, что на 2,4% выше уровня 2015 года в действующих ценах.

"В Чеченской Республике создана стабильная правовая платформа для прихода инвестора в регион. Действующее законодательство региона предусматривает ряд льгот и преференций в отношении проектов, реализуемых в приоритетных для республики отраслях. Поддержка бизнеса оказывается в форме предоставления налоговых льгот, площадок для строительства, поручительства и займы, а также субсидирования процентной ставки по привлекаемым банковским кредитам", - пояснил Букулов.

О бизнес-сессиях

Сессии для предпринимателей организованы фондом "Посети Кавказ" при участии "Курортов Северного Кавказа" и "Корпорации развития Северного Кавказа".

Они являются продолжением пилотного проекта Минкавказа - бизнес-конференции "Инвестируй в Кавказ", прошедшей в декабре 2016 года и ставшей площадкой для обсуждения актуальных вопросов развития экономики Северного Кавказа, а также отбора инвестпроектов для включения в подпрограммы госпрограммы "Развитие Северо-Кавказского федерального округа".

В прошлом году в региональные подпрограммы этой госпрограммы вошли 15 инвестиционных проектов в регионах СКФО в сферах АПК, промышленности и туризма, реализация которых должна послужить развитию реального сектора экономики Северного Кавказа.

Бизнес-сессии предваряют проведение в декабре 2017 года I Бизнес-форума "Инвестируй в Кавказ", который станет площадкой для обсуждения актуальных вопросов развития экономики СКФО.