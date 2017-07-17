Правительство утвердило новый список банков-организаторов приватизации

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Правительство утвердило новый список юридических лиц, которые смогут осуществлять приватизацию государственного имущества в России, говорится в распоряжении правительства.

В список вошли 23 инвестиционных банка и компании. В предыдущем списке было 10 таких организаторов.

В новый список вошли российские "дочки" Credit Suisse, J.P. Morgan, Morgan Stanley, Bank of America Meryl Linch, Goldman Sachs, UBS, Citibank. Также в списке: "ВТБ Капитал", "ВЭБ Капитал", "Ренессанс брокер", "Российский аукционный дом", "Альфа банк", "БНП Париба банк", Газпромбанк, Sberbank CIB, Райффайзенбанк, Росбанк, "ЮниКредит банк", российская "дочка" EY (Ernst&Yang), "Агентство прямых инвестиций", "Атон", аудиторская компания "МЭФ аудит" и "Солид".

В предыдущем списке, утвержденном правительством в 2010 году, были следующие компании: российские "дочки" Credit Suisse, J.P. Morgan, Bank of America Meryl Lynch, Morgan Stanley, Goldman Sachs, Deutsche Bank, а также "ВТБ Капитал", "ВЭБ Капитал", "Ренессанс брокер" и "Российский аукционный дом".