ЦБ РФ выявил во II квартале более 12 тыс. поддельных денежных знаков

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Банк России выявил во II квартале 2017 года более 12 тыс. поддельных денежных знаков. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

В I квартале 2017 года, по данным ЦБ РФ, выявлено 12 тыс. 447 поддельных денежных знаков.

"Во II квартале 2017 года в банковской системе Российской Федерации было обнаружено 12 тыс. 194 поддельных денежных знака Банка России", - отмечается в сообщении.

Наибольшее число выявленных подделок - пятитысячные (7 тыс. 402 шт.) и тысячные (4 тыс. 531 шт.) купюры.

При этом наименьшее число поддельных выявленных банкнот составили десятирублевые (3 шт.) купюры.

Кроме того, ЦБ обнаружил 28 поддельных монет, 19 из которых по 5 рублей, восемь - номиналом 10 рублей и одна - номиналом 2 рубля.

Кроме того, за отчетный период выявлено 539 банкнот в иностранной валюте. Как отмечают в регуляторе, подавляющее большинство среди подделок - 475 шт. - доллары США. Также были обнаружены поддельные евро (51 шт.) и китайские юани (13 шт.).