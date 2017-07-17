ЦБ РФ выявил во II квартале более 12 тыс. поддельных денежных знаков

Прокол помешал экипажу Николаева попасть в тройку призеров на этапе "Шелкового пути"Спорт 17 июля, 17:14
Защита экс-директора "Гоголь-центра" просит отпустить его под залог в 2,5 млн рублейПроисшествия 17 июля, 16:55
Аксенов: цены на продукты в курортных регионах Крыма зачастую завышены в три разаОбщество 17 июля, 16:48
В Нидерландах открылся мемориальный комплекс в память о жертвах крушения MH17Международная панорама 17 июля, 16:43
Поклонская сообщила о доследственной проверке по ее заявлению против TransparencyПолитика 17 июля, 16:41
МАКС-2017 пройдет при информационной поддержке ТАССНовости агентства 17 июля, 16:25
Альфа-банк объявил о выходе из Ассоциации российских банковЭкономика и бизнес 17 июля, 16:23
"Швабе" поставил оптику для научных исследований в НорвегиюНовости партнеров 17 июля, 16:16
Более 20 сотрудников МЧС удостоились наград за проведение "Комплексной безопасности-2017"Безопасная жизнь 17 июля, 16:09
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Банк России выявил во II квартале 2017 года более 12 тыс. поддельных денежных знаков. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.
В I квартале 2017 года, по данным ЦБ РФ, выявлено 12 тыс. 447 поддельных денежных знаков.
"Во II квартале 2017 года в банковской системе Российской Федерации было обнаружено 12 тыс. 194 поддельных денежных знака Банка России", - отмечается в сообщении.
Наибольшее число выявленных подделок - пятитысячные (7 тыс. 402 шт.) и тысячные (4 тыс. 531 шт.) купюры.
При этом наименьшее число поддельных выявленных банкнот составили десятирублевые (3 шт.) купюры.
Кроме того, ЦБ обнаружил 28 поддельных монет, 19 из которых по 5 рублей, восемь - номиналом 10 рублей и одна - номиналом 2 рубля.
Кроме того, за отчетный период выявлено 539 банкнот в иностранной валюте. Как отмечают в регуляторе, подавляющее большинство среди подделок - 475 шт. - доллары США. Также были обнаружены поддельные евро (51 шт.) и китайские юани (13 шт.).