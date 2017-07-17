Минфин зафиксировал приток капитала во II квартале впервые с 2010 года

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Приток капитала был зафиксирован в РФ во втором квартале 2017 года впервые с 2010 года, сообщил журналистам в Совете Федерации замминистра финансов Владимир Колычев.

"Во втором квартале был приток, если его скорректировать на операции, связанные с пополнением резервов, то это первый приток с 2010 года за второй квартал. Цифра небольшая - порядка $2-2,5 млрд во втором квартале, от $2 млрд до $3 млрд, - но знаковая", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

В первом квартале отмечался отток капитала, связанный с предшествующими сделками в декабре и сезонным оттоком, добавил Колычев. Данные Минфина по оттоку капитала по итогам полугодия он не уточнил.

По данным Банка России, чистый вывоз капитала частным сектором в I полугодии вырос в 1,7 раза - до $14,7 млрд по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Годом ранее этот показатель составлял $8,6 млрд.

Определяющее влияние на величину чистого вывоза капитала, в отличие от ситуации годом ранее, оказали операции банковского сектора, связанные с поступлением средств на счета клиентов-резидентов в начале года, а также с интенсивным погашением банками внешних долговых обязательств, отмечалось в сообщении Банка России.

Ранее председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина сообщала, что Банк России ожидает отток капитала из РФ на уровне $37 млрд в 2017 году, в 2018 году - $14 млрд и в 2019 году - $8 млрд.