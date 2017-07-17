Глава "ПИК" Сергей Гордеев получил контроль над компанией с 50,02%

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Президент группы компаний "ПИК" Сергей Гордеев завершил сделку по выкупу долей у структур Александра Мамута и Микаила Шишханова, получив контроль над компанией с 50,02% акций ПИК, говорится в сообщении компании.

"Группа компаний "ПИК", крупнейший девелопер жилой недвижимости в России, сообщает о завершении сделок по покупке структурами президента и председателя правления ПИК Сергея Гордеева пакетов акций компании, принадлежавших компаниям Александра Мамута и Микаила Шишханова, по цене 280,00 руб. за одну обыкновенную акцию. Сергей Гордеев стал контролирующим акционером с 50,02% акций ПИК. Организатором сделок выступал "ВТБ Капитал", - говорится в сообщении.

В течение 35 дней Сергей Гордеев направит обязательное предложение по выкупу акций миноритарных акционеров. Цена акции в рамках выкупа будет установлена исходя из средневзвешенной цены обыкновенных акций на Московской бирже за 6 месяцев, предшествующих дате направления обязательного предложения на рассмотрение в ЦБ РФ.

Ранее Федеральная антимонопольная служба одобрила ходатайство Гордеева о консолидации 100% акций ПИК.

"Консолидация контрольного пакета акций ПИК - это одно из необходимых условий для эффективной реализации долгосрочной стратегии роста и развития компании. Это также важный этап в осуществлении стратегии компании по работе на рынках капитала, направленной на повышение капитализации и ликвидности. Я полностью уверен в потенциале роста нашего бизнеса и перспективе превращения ПИК в технологичного лидера отрасли. Что не менее важно, я полностью уверен в будущем ПИК как публичной компании, и в том, что широкий круг инвесторов в России и за рубежом может быть частью этой истории успеха", - цитирует пресс-служба слова Гордеева.

Группа компаний "ПИК" - один из крупнейших публичных девелоперов в России, специализируется на строительстве и реализации жилья эконом-класса. В октябре 2016 г. совладелец ГК "ПИК" Сергей Гордеев сообщил о продаже приобретенного им на собственные средства ведущего застройщика жилой недвижимости в Московском регионе "Мортон" группе "ПИК". Объединенная компания под брендом "ПИК", по прогнозам Гордеева, займет около 20% на рынке жилья эконом-класса Москвы и Московской области. При этом выручка ГК "ПИК" к 2017-2018 гг. достигнет 200 млрд руб., объем продаж увеличится до 2 млн кв. м в год, а высокотехнологичные производственные мощности превысят 1 млн кв. м. Объединенный земельный банк составит 15 млн кв. м.